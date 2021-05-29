練拳除了練「功」外　「肌肉力量」更是功中之功｜來稿文章

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-05-29 16:31

人們發現自己隨長年紀漸大，體能便會逐漸衰退。在習武者的世界當中也經常流傳一句名言「練拳不練功，到老一場空」。到底甚麼是練「拳」？甚麼是練「功」？有甚麼方法還可以防止自己未老先衰呢？ 文章作者：鍾禮賢 作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。 【武備志】編輯團隊校對

▍先說「拳」和「功」

不少人初學武術，很在意自己有沒有學到甚麼「一招半式」，最好是去學巴西柔術一兩堂便懂得「飛身十字固」（Flying Armbar），懂得「攤膀伏」便了解了詠春一樣。事實上，這些招式就是招式，每一套武術都固然有自己的招式，但懂了招式，又代表甚麼？

李小龍曾經留過一句名言「我不害怕曾經練過一萬種踢法的人，但我害怕一種踢法練過一萬次的人」，年輕時總是百思不得其解，為甚麼知道得越多的人反倒不是值得可怕呢？更特別在於筆者所修習的跆拳道，更是有林林總總不同的踢擊技巧，何以同樣以踢擊聞名的李小龍卻有此一言？

原理在於，一萬種踢法的意義，便是「練拳」，一種踢法練一萬次，便是「練功」。

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在這裏所謂的「練拳」，說的就是單純把一些招式學回來了便是。招式的本身其實不過是一些肢體動作，而要把招式真實地應用出來，可說是配合不少內容。比如說單單一個直拳，為甚麼要直去而不成勾線？為甚麼要用拳而不用掌？發力的位置該為前臂還是胸大肌？是不是甚麼時候都必須使用直拳？

要把一招用得好，用得準，配合的就是在重複訓練的時候，有沒有好好地把動作的細節都深究一次。在這裏也可以分成兩大方向去說明，一是習武者內在，有沒有深思每一個動作細節，如何發力？如何做得更好等等；二是習武者的外在經驗，在實際和別人對練的時候，甚麼時機用得更好？對方會有甚麼反應？後續該有甚麼動作等等等等，都是實際上的「功架」而不僅是「招式」了。

老師傅們的功架，往往不是在一些華麗花俏的招式上表現出來，更多時候就不過是一下直拳便能讓人叱異。一下直拳所顯露出來的力量，速度，擊打位置，馬步身法等等便能展現出所謂的有功架還是沒有功架。

▍從運動訓練的元素分析

進一步科學化一點地說明，每一個動作，都是由神經系統主導，經由肌肉與骨骼系統聯合運作所構成的。因此，在運動訓練當中，針對的都是「肌肉，骨骼，神經」三大元素。

反覆的訓練正是讓身體的神經系統有效的把動作練得更為純熟，便訓練者本人能夠把動作更快完成，也就是所謂的練成「肌肉記憶」。事實上，這個過程就是要令身體有一套更快的「處理程序」，比如初學柔道者只記得招式的完成動作，卻經常忘記「破勢」（即在招式完成之前先要令對方失去平衡的動作），反覆的訓練就是希望在應用招式的一刻已經把「破勢＝＞入式＝＞殘心」的流程在不需額外思考的時間下完成。

「肌肉記憶」是有趣的研究，就現時所有的資料顯示，並不是說明肌肉本身有記憶的存在，而是在肌肉生成了一些名為「肌核」的細胞組織。已知的「肌核」的主要功能可以理解為召集肌肉產生動作的單位，而隨著反覆的運動訓練，「肌核」便會生成在肌肉之內而不會隨著肌肉的自然萎縮而消失。

簡而言之，「肌核」就像是召喚動作的快捷鍵，當你想要在電腦複製一段文字時，不用再按上「編輯」和「複製」，而只需要ctrl + c 即可完成。而要在肌肉當中建立這些快捷鍵，首要前提便是反覆的練習，讓神經系統了解，當需要用上這些動作時，如何可以一氣過完成所有細節。

▍肌肉力量更是重中之重

但更重要的是，即使你的動作能夠瞬間完成，要支撐你完成動作的，始終都需要肌肉本身的力量。

上文提過，肌肉會隨著年紀而逐漸萎縮，這是無法逆轉和改變的事實。一般而言，肌肉在三十歲開始會每年流失1%，會年紀越大，流失的速率越快。但在另一方面，肌肉卻是能夠持續成長的身體單，只要有適當的重量訓練，肌肉是會有效增長的，因此，不難發現不少網絡分享都說，一些老人家可以退休後沒事忙才開始參與重量訓練，卻能在七十歲時打造出滿身肌肉的外形。

因此，要抵抗肌肉流失的話，必須要配合重量訓練，以使自己肌肉成長的速度比起流失的速度快，那就相對不會有嚴重的體能問題了。

有效的重量訓練在於能否針對肌肉持續增長，要令肌肉持續增長，首要條件是符合「超負荷原則」。詳細的訓練方法不詳述，簡單而言就是要令肌肉挑戰比本身更重的負荷，因此，單純的自身體重訓練（Body-Weight Training）並不能滿足上述條件，雖然有總比沒有好，但如果能夠在日常的「體能訓練動作」，比如掌上壓，深蹲等等加入額外重量，可以是啞鈴槓鈴等訓練器材，或是練習的拍擋體重，都是合適的外在重量。

如果沒有肌肉力量的招式，往往不過是花拳綉腿；但單純只靠體力的動作，卻就敵不過技術細節掌握得更好的老師傅。能夠把兩者好好結合，才是真真正正的練武吧。

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