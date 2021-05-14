你真的了解「One-Two」？由神經系統解拆攻擊組合動作｜來稿文章

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-05-14 00:01

絕大部份有拳擊相關動作的搏擊運動，比如拳擊，泰拳，綜合格鬥和筆者的傳統跆拳道等等，小不免都會有學過一個近乎世界通行的拳擊組合—「One-Two」—前刺拳與後直拳的組合。 為甚麼這個組合如此盛行，又有何實則用處？事實上，把「One-Two」打得好，擊中對手甚至擊倒對手的機率已經大幅提升，可是為甚麼現實卻不見得「One-Two」這麼易中目標呢？ 文章作者：鍾禮賢 作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。 【武備志】編輯團隊校對

▍敏捷的反射神經

人體的每一個動作都不是憑空出現的，不過，卻不是每一個動作的出現都是來自同一套機制。一般而言，我們日常生活中絕大部份有意識的動作，都是由大腦開始產生一個動作的訊號，經由中樞神經傳到周邊神經，繼而發出肌肉收縮的指示來產生動作。

與此同時，周邊神經系統也同時會接受外圍信息，比如撞到硬物，環境的視覺與感覺（重心）改變等等，則會逆向操作，由周邊神經傳回中樞神經再到大腦，繼而經由大腦判斷該產生甚麼回應。

不過，假如周邊神經系統所接受到的訊息是身體自主認為有重大危機，這個傳送的過程便會免去了大腦的部份，會由中樞神經直接回傳動作指示到周邊神經，產生保護動作以期望避免受傷。

其中一個很簡單而大部份人都會有的經驗，就是眼前有突如其來的物件飛來，自然反應一是眨眼，甚至是轉頭避開來物。這種「自然反應」正是由中樞神經直接回傳的動作而沒有經由大腦指示的。

這套神經系統的運作本來是為了保護身體，但是，當這套自主運作的神經系統放在競技運動，特別是搏擊運動當中，就反而成為了對手的武器與目標。

周邊神經系統面對突如其來的反應，會不經思索地作出最快速的自然保護動作。正如如果向著眼前飛過來的不是羽毛，而是拳頭，一般人的反應也會像上文一樣把眼晴閉上（保護雙眼）及把頭轉開（保護大腦）。稍為有經驗或練過搏擊的話，則可能會「自然」配上雙手護頭的動作，以加強對自己的保護。

事實上，第一個自然動作（閉眼／轉頭）是真正自然的，而第二個「自然」動作（雙手護頭）則是受過訓練的應對動作。要啟發第二個「自然」動作需要有特定條件，而這些特定條件就是經由練習和訓練所養成的技巧。例如拳擊手慣性遇上拳擊時會雙手護頭，但柔道或柔術人可能便不會選擇護頭，而是緊纏對手並把對方摔倒了。

所以，實際上在搏擊運動當中，選手「手高護頭」絕對不是「自然反應」。而「One-Two」的目標，卻是針對真正的「自然反應」而組合的。

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▍佯攻和重擊的組合功效

知道了動作的產生和神經系統的運作，便能稍為深入討論「One-Two」的實際操作是為了甚麼。

在假設雙方的速度相差不遠的情況下，單純的單擊動作是很難快得過對方的反射動作。「One-Two」的第二拳，即後直拳，一般是比較大動作的直拳，目的是為了產生更大的力量而期達到擊倒效果。但一般的後直拳事實上很難直接擊中對手，原因之一就是因為動作太大，有太多時間令對手預備，就算對手未必來得及有反擊的反應，都不難避開。

為了提升這下重擊可以擊中對手的機率，而不用不停費力卻打不到對手，「One-Two」的前刺拳便能減少對方處理後直拳的反應時間。如果前刺拳已經成功令對手閉眼轉頭的話，那麼，對方絕不可能「看見」後直拳的攻擊（因為已經閉了眼）。亦因如此，這個時候擊出力量較大後直拳，後直拳的擊中機會便會大增。

在這種情況下，「One-Two」中的前刺拳便是為了後直拳而作預備的佯攻，但是，為甚麼這套基本動作，卻在搏擊運動中似乎不是經常擊中對手呢？事實上，單就「One-Two」的動作而論，大部份新人都只把「One-Two」作為一招而不是一個組合。不少新手都只把「One-Two」當作一個標準動作。但是，「One-Two」的重點不是「打出兩拳」，而是「佯攻與重擊」的組合。

「One-Two」的重點在於用前刺拳誘騙對方的神經反射，使對方產生自然迴避的反應。但是，要令這個動作成功，在於這個攻擊需要夠快，才可以使對方產生必須要「閉眼／轉頭」的感覺。試想像，烏龜慢慢向你爬來你不會有反應不及的感覺，但兔子在你面前突然跳到你的眼球高度，你就會嚇了一嚇。即使明知道兔子這麼可愛沒甚麼殺傷力，但仍然會因為中樞神經的指示令你產生驚嚇的反應。

同樣道理，前刺拳就是要有兔子的快速，並且是突如其來的，才能讓對方產生需要閃開甚至閉眼的錯覺，方可令後直拳有更高的機率擊中甚至擊倒對手。相反，如果發現自己的前刺拳似乎未能對對方構成威脅，則需要調整前刺拳的「驚嚇度」，例如打得更快，或者更無預備的情況下打出來。

▍以「One-Two」作為組合的變化

「One-Two」只是一個組合動作的例子，在搏擊當中面對的情況著實有太多變化。但是，「One-Two」的重點就是在於以佯攻誘騙對手，繼而以重擊擊中甚至擊倒對手。因此，在搏擊運動當中真正要施展重擊，更理想的情況下是要有足夠的佯攻才能成功。

而另一方面，防守方也有可能習慣了「One-Two」的攻擊，也就是有了「One-Two」的前刺拳，必定有後直拳的跟進。如果稍為改變這種邏緝，比如前刺拳多打數下，甚至「One-Two」都是假的，才接上左勾拳，都有助提升擊中的機會。

始終，「One-Two」的重點不在於出多少拳，要提高擊中目標甚至擊倒的機率，都是在於有「佯攻」和「重擊」的組合，佯攻要足夠令人虛驚，重擊才能容易命中。當然，搏擊運動當中變化甚多，很難以單招一概而論，這也是搏運動的最大樂趣。不過，如果「One-Two」的組合練不好，練多五十個組合又會否變得更強呢？

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

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