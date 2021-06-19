鏢師｜現實版的武林高手走江湖？唯獨經過一地不喊鏢？

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-06-19 00:01

觀賞各類武俠作品時，常常可以看到一種特殊的職業——鏢師。他們不在武林中打滾，卻又跟武林有著千絲萬縷的關係。套諸現實，歷史上的武術名家如戴龍邦、李堯臣（1876—1973，三皇炮捶宗師，號稱「鏢王」）、杜心五等，大多都曾以鏢師為業。 似乎在無數武術迷思之間，鏢局終於是一個查有實據的歷史現象。究竟鏢局是如何興起？它又為何成為了各大流派的駐紮地？

▍高呼「合吾」會友

按照武術學者王廣西先生的研究，鏢局的實際源頭已不可考，但在筆記小說《清稗類鈔‧貞烈類》中，便記載過一個關於鏢局的故事，背景為清康熙年間，主角還是一名女性：

康熙時，汪解任將歸，行李纍纍，懼盜掠，謀於忠。忠歸，與雲孃言。雲曰：『余請效武士裝，衛主以歸。』……後二十年，有人見之京師，忠設鏢局，雲孃為客保鏢，往來關西，積貲致富，所至群盜咸畏懾不敢近。 徐珂《清稗類鈔‧貞烈類‧李雲孃拒汪公子以全貞》

假若上文記述無誤，則最遲去到清初之際，鏢局就已經相當盛行。它們會替商賈巨戶保送貨物，甚至連官員的升遷卸任，都得聘請鏢局沿途護衛。為了保證行程暢通無阻，它們必須要跟道上的錄林好漢，建立出一套穩定的法規。例如在走鏢期間，鏢師手下的「喊趟子」會不斷高呼「合吾」，表示大家份屬自己人，還望各方朋友給點面子、讓出路徑。

倘若對方執意搶鏢，鏢師就會開始談判，或用一些銀兩打發他們走。然而無論鏢師如何守禮，總不能確保每次都能全身而退。這就是武術發揮作用的地方，亦是武術界介入鏢局事務的契機。

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▍鏢不喊滄州

武術家在鏢局中的功能有二，最基本的自然是憑藉個人武力，替委託方走鏢；他們亦會向鏢局內的成員授武，增大他們的作戰能力。因此鏢局不僅是武術家們的謀生場所，同是亦是他們傳道授業，乃至開宗立派的機會所在。文首提到的幾名宗師，如戴龍邦等，便正是透過在鏢局建立的名聲，讓戴氏心意拳成為了山西的一大拳宗。

值得留意的是，這些盛於鏢局的流派或武者，最初都是以兵器顯世。例如心意六合拳就是號稱「脫槍化拳」而來，至於「鏢王」李堯臣則是以「無極刀法」聞名遐爾。畢竟鏢師面對的敵人，大多是持械盜匪；比諸於拳腳交鋒，兵器的作用無疑更為突出。

武者對鏢局事務的另一項用途，是他們的人脈關係。在舊社會，黑白兩道的不少人物，都是練武出身。而在某些武風極盛的地區，如河北滄州等，武術界的地位更隨時高於衙門。因此鏢局之間素有一句曰「鏢不喊滄州」，意謂途經到滄州時絕不能喊鏢，否則就是對當地武者不敬，很容易惹上麻煩。

相反，若鏢局能夠吸納有聲望的武者，或得到名門大派首肯，便可以打通脈絡、方便行事。就算是遇上劫鏢，對方亦會怯於背後的武林勢力，而不敢過分造次。通常經過幾輪談判後（有時甚至會得到名宿坐陣），鏢局的貨物就可以放還，而盜匪們亦能象徵式收穫一些「荼錢」，大家各取所需。

▍鏢局式微 傳奇不絕

要數歷史上最有名的鏢局，自然非北京「會友鏢局」莫屬。它由三皇炮捶名師于鑒、孫德潤等人創立，取「以武會友」之意。前文提到的「鏢王」李堯臣，便為會友鏢局的最後一代鏢師。

會友鏢局的全盛時期，共有師徒一千餘人，分號遍佈南京、上海、西安、天津等地。坊間一直盛傳清末重臣李鴻章，便是會友鏢局的幕後盟軍。由是者，會友鏢局經常成為各類文藝作品的改編題材。2006年的無綫電視劇《鐵血保鏢》，便是以會友鏢局的故事為藍本。

然而自「八國聯軍」之後，火器逐步成為武裝團體的主要配備，而中國的交通網絡也日趨完善，鏢局行業開始步入黃昏。隨著會友鏢局在1921年結業，這門曾經叱咤一時的江湖生意，終於退出歷史的舞台。

雖然鏢局已成過去，但並不代表它的傳奇就此落幕。許多藉由鏢局掘起的武術門派，如心意六合、形意拳、三皇炮捶、自然門等，至今依然在民間廣泛流傳，以另一種方式繼續述說著鏢局的故事。而前輩們行鏢時的英勇身姿，則同樣會被武術界銘記，成為後學畢生仰慕的一道標桿。

主要參考資料

王廣西。2013年。《功夫——中國武術文化》。台北：知書房出版社。

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