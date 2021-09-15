回應空手道「寸止」討論　現時仍討論「純與混」沒意義｜武編周記

上篇關於「寸止」空手道的來稿，回應與討論非常豐富，很多讀者都分享了自己的見解。本想直接留言回應，但畢竟想回應的話題有點多，而且延伸亦廣，不如一次過用文章回應。以下是編輯R 的看法。



上篇文章連結：東京奧運・空手道｜不能全力打擊的規則 竟然與「一擊必殺」有關

▍讀者回應一︰純種空手道家?

空手道拿去異種實戰（編：此處指的是MMA）的話應該是完全不堪打的（我說的是雙方都是頂級選手），否則MMA早就出現諸多空手道高手。 讀者A

打MMA的空手道出身的選手有沒有混合使用其他武術？......即便選手原本練空手道的，當他打MMA、練MMA的時候，他就不是使用空手道了。 讀者A

我意思是，真的這麼「一擊必殺」的話，MMA各職業聯盟早就空手道選手制霸了，而不是去轉學其他格鬥技成為真正的mma綜合選手才能勝出。 讀者A

講的是『自家武術到底管不管用？』的前提就在：不能使用綜合武術MMA（的技術）。 讀者A

編輯R：

我是這樣理解這位讀者的想法的：「假如所有人練空手道都做到一擊必殺的話，那所有人都會練空手道，然後在所有比賽都一擊必殺，那麼就不需要其他武術了。」

這當然難以做到，現時的空手道選手也不會說自己做得到。規則從這「預設」而來是一回事，能否做到是另一回事，相信眾多空手道運動員都非常理解。

然後，關於「純空手道」與「其他純武術」相比的優勢之類，其實沒太大意義。

早期的MMA賽事，會出現一些「異種格鬥」的場面。雙方會穿上各自的武術服裝作賽，以此突顯出所屬的流派特色。時移勢易，這種種做法明顯過時，詳情可參閱《現代MMA已不再是流派A對流派B》一文。

第一，在MMA中「武術A」vs 「武術B」是很1990年代的概念，現時不再存在，也難以再現。現時所有MMA選手都是「混的」，現時沒有任何一種單一武術可以在MMA中成功，但這不證明各武術的訓練沒有意義和沒有優點。

第二，因為比賽規則，就會形成一個「門派」有一定的主流打法，有主流打法就有特定訓練，例如運動空手道現時就是「in & out」，遠距離的精準打擊；極真空手道就是近距離的高踢、強大的身體抗打能力等。這樣的話參與運動空手道的訓練就可以練到這些反應和技術。但用在MMA中要靠自己磨合，所有技術都是如此。

第三，空手道在MMA的優勢，或空手道訓練所帶來的好處，不需要靠所謂的「純空手道人」來彰顯。正如現時我不需一個「純巴西柔術人」在MMA中打比賽，我才知地戰的重要（尤其現時不是1990年）。前UFC冠軍 Henry Cejudo 都給了空手道訓練credit，認為空手道的訓練令自己的打擊技與距離感更好，其實就足以證明這些訓練的好處。

第四，「練習MMA」及「MMA技術」是一個很 vague（含糊）的概念，我只是知道包含打擊、寢技、摔技，及各種技法的連結，但我不知道你的打法，你也不可能什麼打法都okay，畢竟每人也有身體限制與技術選擇。你是打陣地戰的？遠距離打點？纏鬥？地戰？不同方法都需要不同訓練與技術，所謂的「MMA技術」是什麼？

建議大家這樣想：一個人總有自己的打法，而每一種打法或風格，就已經可以理解為一個「門派」。如此想的話就會發現「門派之爭」沒意思，重點在於找不找到適合自己的風格。

大家都自由一點吧，學學不同技術，再把不同技術變成自己的東西，這個過程很有趣的。

延伸閱讀：

現代MMA已不再是流派A對流派B

【編者周記】技術相容才是武術應有的表現

▍讀者回應二︰空手道的比賽規則當初創立是參考劍道

空手道的比賽規則當初創立是參考劍道，有寸止概念很正確，我才不想碰有拿短刀的空手道選手，刺進來根本擋不住 讀者B

編輯R：

就我所知，寸止規則空手道的比賽規則當初的確有參考劍道，但跟短刀沒太大關係。當時船越義珍創了「松濤館流」後，道場主要是三兒子船越義豪打理及教學，於此船越義豪教授了眾多空手名家。船越義豪正是把旋踢（round kick - mawachi geri - 回し蹴り)帶入空手道，亦是把引入「長橋大馬」到「松濤館流」的人。

有說他的組手法吸收了很多舊式劍道的技法，例如某些足掃、以及長距離的直拳等等。這些都影響到那時受他訓練的人，包括爸爸船越義珍的那些門徒。可惜船越義豪在39歲時就過身，道場就交回船越義珍打理，不過船越義豪的技術影響仍在。

雖然不知道為何船越義豪一開始要引入那種「長又低的馬步」，但這種馬步十分適合「寸止」規則，亦為現時選手使用。

這是我看參考文章得知的史料，或有錯誤，還請各前輩隨便指正。

▍讀者回應三︰功夫＝ 殺人技

所有的武技都是殺人技，本來就跟安全完全背道而馳的 讀者C

《一個人的武林》中，王寶強飾演的于修，就常常說「功夫是殺人技」(https://www.youtube.com/watch?v=1yTf42mL6ek)

編輯R：

這是非常常見的論述。不是說這句話錯，而是這句話很容易變成不用搏擊訓練的藉口。

有些人開口就是「打要害」，閉口就是「殺死人」，結果就是不需要證明自己，然後希望大家認為他有能力這樣做。

叫他打一場？他會說：「不行啦有規則，怎麼算是比武呢？」

那沒有規則打吧？他就說：「我一出手就打死人了，打死人要坐牢怎麼辦？」

「規則決定勝負，訓練決定能力」是武備志掛在口邊的話，有些能力真的要有搏擊訓練才能有，如距離感、呼吸控制、對方反抗、自身反應等等。平常沒搏擊訓練，就沒這些能力。

是的，我們知道打要害很危險，也知道會死人，and then what？不是說大家「齊來練習打要害」，但總要一定程度的搏擊訓練吧？那搏擊訓練就一定有規則和防具（你練踢下陰也要有護具呀兄弟）。

而且社會進步，武術有很多面向，不再「只能是」殺人技。文化是一種面向，搏擊運動是另一邊面向，欣賞不同面向和發展，對武術本身是好事。

延伸閱讀：

拳術無用於戰爭因此「無用」？

續說迷思：武術是面鏡子——不要自欺、更不要欺人

▍讀者回應四︰有種跟我打一場

出來打一場，就知道能不能用 讀者D

別跟我說你功夫有多深，師傅有多厲害，門派有多深奧，功夫，兩個字，一橫一豎，錯的，躺下囉，站著的才有資格講話，你說這話對嗎？ 葉問 -《一代宗師》

（電影《一代宗師》劇照）

所有武術及搏擊運動出現爭議時，就會有人這樣說。過去寫過類似的回應：

說真的，我也覺得實踐對很多東西都有幫助，尤其是技術使用上。假如對一招有疑惑，空想是沒有用的，還是多試多用才知道適不適合自己。那「一橫一直」在這些情況下確是說得通的。

但例如像這次規則討論，誰打贏了都沒有意思。有些問題不是打贏了就有道理，也不證明什麼。就算是跟搏擊有關的話題，也不見得在一兩場比試中就可以清楚分別對錯。例如有人說「學了拳擊就天下無敵」，想想也知道不可能，但你會因為他打贏了一兩個人就覺得他有道理嗎？

每次有問題出現，兩個人打一場贏了就「話事」，聽起來好像很簡單，但實際上其實就是叢林社會。

當然，如果你直接說某招無效，那個人說可以展示你看，這樣還是挺合理的。

▍讀者回應五︰關於「格鬥精神」與「運動精神」等等的「精神」

贏要贏得有實力，說服力才是真正的勝利。我只是知道這賽制完全體現不到「格鬥精神」， 還有什麼意思? 被人ko那個贏真的笑死人 讀者E

明眼人看到他倒地，就代表輸了啦。怎知原來是他贏了，那還需要練這麼多嗎，什麼體育精神、武術精神都沒有 讀者E

+ 4

編輯R：

我不太清楚此這些「精神」的真正所指，畢竟不同人有不同解釋。如果是指公平性，寸止這個規則是公平的，因為此規則同樣地應用在兩位選手身上，現時輸了的那位也可以同樣理由贏得比賽，所以沒公平問題。

很多運動的規則本來就很「奇怪」呀。很多人不讓一個球跌在自己場區，而要球跌在對方場區；不能用靈巧的手，只能用腳踢，然後把球射到某個框後；用一支桿把很小的球打到很遠很小的洞內......等等，所有運動都可以問「why」，而答案很多時就是「有趣」及一些歷史巧合。

無錯，搏擊運動勝負是很intuitive （直覺）的，但當運動發展到某個程度，就很難講了。MMA打別人後腦，別人倒地，打人的會輸；拳擊中你突然用高踢，對方倒地，出高踢的也是輸的；單以倒不倒地，是否KO來說搏擊運動亦太簡單了。

這次比賽個人認為應該討論的地方，是被判敗的一方，明顯沒意圖全力擊中對方，而是對方閃避時洽洽撞上了，然後就被KO了。這種「非選手本意的過度接觸」，是否應該有規則處理？

在MMA中，後腦並非可攻擊的位置，但假如是被擊中的一方導致自己後腦被擊中的話（例如對方打勾拳，但自己正在轉身），不論受方有意或無意，拳證都可以把這記攻擊判為有效攻擊。所以，空手道是否也有這些規定？又是否適合這次比賽？

最後，不同搏擊比賽都有不同的欣賞方法與角度，而喜不喜歡則很個人，但互相尊重一定能看／學到更多。

【香港空手道奧運代表劉慕裳的日常生活點滴】

+ 9

中華台北空手道「小清新」文姿云反差萌的一面：（按圖放大）

+ 15

楊勇緯部分「勾魂」照（按圖放大）