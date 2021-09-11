叫喊只有氣勢？由外至內的影響有其運動心理學根據｜來稿文章

在奧運場上不少競技運動都會有運動員選擇以「叫喊」的方式來提神打氣，甚至挑釁或恫嚇對手。在傳統武術訓練當中，不少都會要求在練習時配合「叫喊」，到底這種大叫有沒有作用？如果有內容地大叫是不是更有氣勢？運動心理學中一些小理論或許能解釋這種情況。



文章作者：鍾禮賢



作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。



文章經【武備志】編輯團隊校對。



▍運動心理學的應用

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正如游泳銀牌，同時為美國密芝根大學主修心理學的何詩蓓，憑其專業個人經驗道出，比賽的時候，八成是心態，兩成是體能。在武術傳統裏也流傳一句名言「一膽二力三功夫」，所謂的膽，自然也是心理質素，由此可見，古往今來，心理學在運動層面的地位絕不比起技術甚至身體質素為低。

運動心理學的應用層面有很多，而其中一個很有趣的基本理論，稱為「認知行為理論」。認知行為理論在於認知與行為之間的相互影響，雖然在不同學派裏的演繹稍有不同，但大致上的方向也是相類似的。

筆者一直認識的認知行為理論，在於認知會改變情緒，情緒會決定行為。比如看見美味的食物（認知），情緒高興了（正面情緒），決定吃掉美食（行為）。而與此同時，行為也會反向影響認知，比如吃到劣食（行為），導致情緒低落（負面情緒），再令認知上對該食物產生負面認知。

而這個影響也不必然是線性的。舉例，心情好的時候（正面情緒）可能會導致日常的認知有所改變，比如看見普通的香蕉也視之為珍寶美食一樣。反之，心情差的時候，即使身邊的人做的事有多麼正確，可能是在等紅燈轉為綠燈過馬路，也能產生焦慮和不安，想要衝過馬路之類。

基於這個理解，便能構建一個簡單的三角形：

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▍叫喊的意義

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不止在武術搏擊比賽，在其他的競技項目中，也經常有叫喊的表現。而叫喊的作用，卻能同時產生多層的影響來提升運動表現。

１）激發腎上腺素：

叫喊的時候，有機會令身體產生更多的腎上腺素。腎上腺素的出現，最主要原因在於身體需要面對生命威脅時要產生「作戰或逃跑」的反應，從而令身體處於較高的運動水平，例如心跳加速，血管擴張，血液傾向保留在四肢而非內臟等生理反應。值得留意的是，「為了叫喊而叫喊」與「為了求生而叫喊」有著本質上的不同，純粹為了滿足要求的叫喊，沒有力度，沒有氣勢，沒有效果；而奮力的叫喊便較能誘使身體作出上述生理反應，而越貼近「求生」的感覺便越能催使這種效果。

２）成功的替代經驗：

有趣的是，「儀式感」同樣是叫喊可能帶出的效果。運動理學上有一種稱為「替代經驗」的理論，是指一種透過重複又重複的練習或演練，從而使在比賽的時候能夠把訓練的經驗應用出來，而「叫喊」則可以是成為啟動這些成功經驗的「儀式」。同樣的情況也應用在其他競賽當中，例如羽毛球比賽時成功扣殺得分後叫喊，也會使「叫喊」成為「成功的儀式」，從而成為了「每次叫喊都代表成功」的替代經驗。因此，在武術競技當中叫喊出來，也能強化這種「成功的認知」。

３）啟動的儀式：

和上文有些許類似，不同的是，上文是以「叫喊＝成功經驗」作為支持，而這裏是以「叫喊」作為某一種動作的「啟動儀式」（想成咒語也類似）。比如跆拳道在擊碎動作前總會先叫喊後攻擊，久經這種訓練下，「叫喊」的後續行為便是「攻擊」而不是逃跑。因此，在相對弱勢的情況下，透過叫喊來回憶這種攻擊行為的經驗，便能改變行為，轉為進攻。

最後有一點值得注意的是，透過叫喊作為手段，有機會會引起負面效果。其中原理是因為腎上腺素本來就是令身體處於壓力狀態的內分泌，如果持續時間過長，便會傾向「逃跑」而不再是「攻擊」；另外，如果受者本來對於叫喊的替代經驗較差（在道場練習時，總是因出錯而被喝罵等等），則反而可能令受者出現負面情緒，從而拉低運動表現。因此，如果想要透過叫喊來作為提升運動表現，在日常訓練的時候應該要加強正經驗而非負面情緒。

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）



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