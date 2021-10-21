魯迅逝世85周年｜與精武四傑展開罵戰　批判新武術的主要原因是？

前天（19日）是中國近代文豪魯迅逝世85周年的日子。作為一個「左傾進步文人」，幾乎任何傳統文化都不能逃過魯迅的筆鋒，而中國武術就是其中一。當年他便與精武體育會創辦人、「精武四傑」之一的陳鐵生在《新青年》上展開罵戰。到底魯迅是怎樣看待「新武術」的呢？



魯迅是新文化運動旗手之一，亦是左翼作家聯盟的領袖。基於政治與教育宣傳，時下人看待魯迅的目光往往停留在文藝層面上。其實，作為一個「左傾進步文人」，幾乎任何傳統文化都不能逃過魯迅的筆鋒，而中國武術就是其中一。

強國強種「新武術」 舊瓶新酒重蹈覆轍？

北洋政府時代，基於「強國強種」的民族願景，上流社會中不乏提倡國術的呼聲。北洋皖系軍閥中的陸軍司令官馬良（回族人，1875－1947），便提出要將中國傳統武術發展成「新武術」，使之成為「我國之國粹」。這項建議深受蔡元培等教育大家歡迎，最後更將「新武術」列入全國必學的「中國式體操」。

然而，魯迅卻對此甚為不滿。在他看來，迫令青年學武，無異於當年清室鼓吹「拳匪」作亂。他在《新青年》第五卷第五號上發表了一篇文章曰《雜感三十七》，文中他以譏諷語調斥責「那班教育家，把『九天玄女傳與軒轅黃帝，軒轅黃帝傳與尼姑』的老方法，改稱，『新武術』，又是『中國式體操』，叫青年去練習」。他亦反對將武術跟軍事訓練掛鈎的做法，因為「這件事從前已經試過一次，在一千九百年。可惜那一回真是名譽的完全失敗了」。

魯迅認為宣揚「新武術」，就是「把『九天玄女傳與軒轅黃帝，軒轅黃帝傳與尼姑』的老方法」重新包裝。顯而易見，在他眼中，傳統武術都是充斥宗教迷信的糟粕，完全不符合運動科學原則。

魯迅認為即便拳術確實對身心有益，亦無須花全國之力去推行什麼「新武術」或搞什麼「中華武士會」（北方最具影響力的武術組織，與南方的精武體育會同等），只須讓民間有興趣之士自行學習便可。迫令全國青年學生學習拳術，或誇大武術的作用至「保家衛國」層面，他認為八國聯軍一役便是一例。

除卻社會名流，魯迅亦不違直罵武林人士。他在《雜感六十四》上再次尖刻地寫道：「北方人可憐南方人太大弱，便教給他們許多拳腳：什麼 『八卦拳』、『太極拳』，什麼『洪家』、『俠家』……直隸山東的俠客們、勇士們呵!諸公有這許多筋力，大可以做一點神聖的勞作」。這一系列的批評文章，果然引起了武林反彈。精武體育會創辦人、「精武四傑」（另外三人為陳公哲、姚蟾伯、盧煒昌）之一的陳鐵生便在《新青年》上跟魯迅展開罵戰。

從實用層面講，儘管精武會陳鐵生等國術大家以親身經驗為證，闡明傳統武術兼具健身與技擊兩種功效，更能訓練士兵在戰場上抵禦外敵，故是以人為本的「人道主義」。然而，魯迅等人則繼續從「現代思維」出發，指出「現在打仗，總用槍炮」，因此拳術用途根本有限。

為批判而批判？

其實，與其說魯迅等人是要針對傳統武術，倒不如說他們要針對整個中國文化體系。魯迅一直以進步文人自居，亟欲渴望打破舊文化對國人的束縳，武術不過是作為其中一個文化代表而受到攻擊。

以魯迅本人的心路歷程為例，他早年學習西醫後便對中醫大加貶抑。在《吶喊·自序》中，他指明「中醫不過是一種有意的或無意的騙子」。而對作為中醫與內家武術理論基礎的《內經》，他則批評其「對於人的肌肉……似乎單是剝了皮略略一觀，沒有細考校，所以亂成一片」。

可見對他們來說，其時的「當務之急，是：一要生存，二要溫飽，三要發展。苟有阻礙這前途者，無論是古是今，是人是鬼，是《三墳五典》，百宋千元，天球河圖，金人玉佛，祖傳丸散，秘制膏丹，全都踏倒他」，中國武術不過是這個宏大願景下的其中一個對象。

自晚年開始，魯迅對傳統武術的態度亦呈軟化，在《作文秘訣》一文中，他寫道：「拳師教徒弟是留一手的，伯他學會了就要打死自己，好讓他稱雄……遇到有狀元癮的人們，做教師就危險，拳棒教完，往往免不了被打倒，而這位新拳師來教徒弟時，即以他的先生和自己為前車之鑒，就一定留一手，甚而至於三四手，於是拳術也就『一代不如一代」了。」這段話一方面是用來諷刺中國人「保守藏私」的歪風，一方面亦反映出魯迅多少對武術傳承產生了體恤之情，事實上他批評的現象確實廣泛存在於武術界。即便是放在今天的時空，這篇文章依然甚具啟發性。

雖然魯迅對傳統武術的態度逐步軟化，但卻始終反對將之列為政策項目。一代文人，終究容不下傳統武術。

結語

總括而言，本文提及魯迅與新武術之間的故事，主要是希望透過武術來窺探其時的社會面貌，並從中窺探「進步文人」間存在的盲點。

的確，他們曾為改革中國文化不遺餘力，而他們批判的內容亦著實具備時代價值。然而不能忽略的是，在這個過程中他們亦走上過一條偏激、主觀的道路，例如把「拳術」等同「拳匪」、「修丹」等同「內家拳」之類。畢竟大師都是人，不可能事事完美。這點相信亦同樣適用於武術界。

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