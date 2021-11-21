假冒女團︱羅浩銘構思劇本首任電影武指　迫爆Anson Lo狂操動作

MIRROR盧瀚霆（Anson Lo）首次主演的電影《假冒女團》11月25日正式上映，今次Anson Lo除了跳舞外，電影邀請了動作演員羅浩銘擔任動作指導，為Anson等眾演員設計武打動作，讓電影動作場面緊湊連場。

今年初羅浩銘拍攝《邊緣行者》後，向電影監製及出品人Charlie提議拍女團動作電影，並構思故事大綱，最終誕生了《假冒女團》，並由他擔任動作指導並參與演出，與Anson對打交手，他笑言至今仍不太習慣大家叫他 Ken 師傅或者銘指導。

「《假冒女團》係我演藝生涯一個里程碑。由故事背景，人物設定，前期準備，睇景，道具，服裝搭配，我都有參與其中，學到好多新知識。同時係我第一次為電影做動作設計，身兼兩職。角色上都係一個突破，要演一個女人型形象顧問，從來沒有演過這樣的人物設定。希望觀眾會喜歡和記得我這次的破格演出。多謝導演和監製比機會我做動作設計，同時鼓勵我演員上有新嘗試。」

羅浩銘身手了得，踩入幕後擔任動作指導。(受訪者提供)

首次擔任電影動作指導，阿銘表示會給 Anson 好直接的動作設計：「Push 爆他自己做，他是由零開始，我什麼都逼他試─飛腿，後擺，蜈蚣彈。總之全部都要他試，同時要他感受比人打係點樣。他好努力好配合，幾忙都來練習。」他表示其他女角都有少少動作場面，更大讚陳紫萱好專業，雖然練習時跌傷頸，但仍堅持拍攝。

今年阿銘為動作指導的工作忙過馬不停蹄，除了《假冒女團》外，他亦首次為電視劇擔任動作設計，在無綫新劇《凶宅清潔師》擔任動作指導，要構思用柔道打鬼的情節；之後會參與英皇電影《裡應外合》，他將會在這套全打鬥電影中再度擔任動作指導，要應付25組動作戲，並參與水底拍攝。

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