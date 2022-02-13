UFC 271｜Adesanya撃敗Whittaker衛冕　王者之姿繼續稱霸中量級

相隔三年，UFC中量級霸主Israel Adesanya再對上老對手Robert Whittaker。雖然Whittaker在打法上作出進化，但可惜仍未足以復仇，Adesanya成功衛冕，繼續成為UFC現今最具宰制力的冠軍之一。



3年前的一番戰 Adesanya打出KO成為新王

2019年二人在UFC 243中首度對決。在那時候Robert Whittaker是中量級冠軍，而Israel Adesanya 則是中量級臨時冠軍。二人進行的是UFC中量級冠軍統一戰。

當時Robert Whittaker在2017年7月擊敗Yoel Romero成為UFC中量級臨時冠軍後，因為時任冠軍Georges St-Pierre決定退休而成為正式的UFC中量級冠軍。Israel Adesanya成功獲勝，並在之後的UFC 236中擊敗Kelvin Gastelum成為UFC臨時中量級冠軍。

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比賽一開始Whittaker主動攻向Adesanya，期望透過突進打擊不斷緊迫Adesanya，以彌補高達7吋的臂展劣勢。然而Adesanya多次以絲毫的差距避開Whittake的攻擊，並予以準確反擊。在第一回合最後數秒成功以反擊拳讓Whittaker倒地。第二回合中段，經過數輪交鋒之後，Whittaker沉重的刺拳擊中Adesanya，但Adesanya卻以右左兩下勾拳反擊命中Whittaker。Whittaker再次倒地，裁判立即介入終止賽事。

第一次交手中，Adesanya以KO勝出，並奪去Whittaker的腰帶，成為新一任的UFC中量級冠軍。

二番戰Adesanya判定擊敗進化版Whittaker

面臨相差7吋的臂展，加上一番戰的對戰經驗，Whittaker在賽前明言自己今仗打法會有所改變。普遍預測Whittaker會在打擊中加入下潛抱摔，以纏鬥拉近雙方差距。

先直接進入結論，大家在今場比賽中的確可以明顯見到Whittaker的進化，採取針對性的戰術，亦曾擁有佔優的時候，然而終究仍然未足以動搖Adesanya的冠軍寶座。當Whittaker全力拼搏之時，Adesanya大部份時間只以鼻呼吸的從容，彷彿更加突顯Adesanya在中量級是如斯的強大。

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在第一回合，Whittaker比上場表現得更為沉穩，他跟Adesanya保持較遠距離。臂展佔優的Adesanya很快打出自己擅長的打法，在外圍以低掃、身體踢擊、高踢威脅對手，使Whittaker前腿遭受重創。Adesanya在一次攻防中，左拳更穿過Whittaker的防守，將其擊倒在地，不過Whittaker成功掙扎擺脫困境。剩下一分鐘多時，Whittaker突然從打擊轉成抱摔，成功兩度把冠軍帶到地上，可是未能充分控制，Adesanya未幾便重新站立。

及至第二回合，Whittaker逐漸打開戰局，既在一番戰的突進打擊，中間亦夾雜抱摔嘗試。不過Adesanya持續沉著應對，並未讓Whittaker明顯佔優，反而以精準打擊保持距離。

第四及第五回合是Whittaker形勢最好的時候，他刺拳多次擊中冠軍面門，更一度搶到背位威脅冠軍，然而仍未足以擊潰Adesanya。Adesanya攻勢看似不及Whittaker凌厲，但所有打擊都十分從容準確，適時對Whittaker打出傷害。

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經過五回合比拼後，比賽勝負落入裁判手中。結果，裁判評分為「48-47，48-47，49-46」，Adesanya以「一致判定」再一次擊敗Whittaker成功衛冕，繼續成為UFC現今最具宰制力的冠軍之一。

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