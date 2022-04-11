UFC 273｜拳手處子賽獲勝後捐出收入　協助教練患癌女兒度過難關

在昨日的UFC 273中，除了三場大戰外，其實還發生了動人一幕。Mike Malott勝出後表示捐出拳酬予教練患癌女兒。原來這觸動到他的過去？



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去年，加拿大拳手Mike Malott 於「Dana White's Contender Series」取勝後，正式贏得UFC合同。在剛過去的UFC 273中，Malott 上演了他的UFC出道賽，對陣有10場UFC經驗的美國拳手Mickey Gall。

在比賽初段，他便展示出成熟的打擊技術，毫不膽怯地跟對方拼拳。及至回合下半，流著鼻血的Malott 成功把握機會，在籠邊一次搏拳期間以左勾拳正中Gall下巴，並以TKO勝出處子賽，實現了他15年來的夢想。這記擊倒亦是UFC 273 十二場比賽中僅有的三場終結之一。

Team Alpha Male 教練Joey Rodriguez 的女兒Angie 最近被診斷出患有第三期淋巴瘤。（圖片擷取自：michael.malott IG）

Malott 在賽後接受Joe Rogan的採訪時，公開呼籲觀眾進行捐款，因為Team Alpha Male 教練Joey Rodriguez 的15歲女兒Angie 最近被診斷出患有第三期淋巴瘤。他更表示打算把自己的出場費——約為1萬美元，捐給一個為Angie 設立的GoFundMe。在他獲勝後前往後台進行採訪的路上，他卻得到了一個更大的驚喜。

在賽後記者會中，他表示在離開八角籠後現場觀眾已立即給他遞上現金，數以百計的現金便放在一個信封內，讓他把錢用於Angie的治療。此外，UFC主席Dana White亦向他承諾，將會負責處理Malott 承諾的捐款，以令Malott 不會失去他的出場費。即使如此，Malott 仍堅持捐出屬於自己的部份。

Malott 做出感人舉動的背後，原來跟他親身經歷有關。

在Malott 21歲生日當天，18歲的妹妹突然患上格林－巴利綜合症（Guillain-Barré syndrome，一種因免疫系統損害周圍神經系統，而導致的急性肌肉癱瘓疾病）失去意識，必須靠儀器才能維持生命。當Malott 趕到醫院時，目睹妹妹一動不動地躺在床上，口鼻插滿喉管，使他感到非常難過。得知教練女兒患病受苦時，觸動到他這一段傷心經歷，於是他作出這一決定。

事件傳出後，超過900名拳迷經過網站捐款。知名網紅拳擊手Jake Paul亦動用其名下的基金會捐出1萬美元，以響應活動呼籲。

Malott在社交媒體向所有人表達謝意。

武圖App2

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