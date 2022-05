香港女星JuJu榮登三藩市李小龍展覽　成為主題大型壁畫當中一人

位於三藩市的美國華人歷史學會博物館(CHSA)正式重開,本月打響頭炮的是以李小龍為主題的「我們是李小龍:天下一家」(We Are Bruce Lee: Under the Sky, One Family)展覽,展示這位傳奇武術家的一生。

展覽公開展品包括:由Mandeep Sethi和The Mighty Delrokz製作的紀錄片,揭示了李小龍對嘻哈、霹靂舞和武術的影響;由世界知名的灣區藝術家APEX、K-Dub、Agana和Josue創作的四幅獨立的特定場地壁畫,提供了一種身臨其境的感覺;RTYSTK再現了李小龍與Kareem Abdul-Jabbar在《死亡遊戲》中的戰鬥場景;Stacy Mootoo的手工剪紙藝術作品;Demetri Broxton的手工拳擊袍,上面繡有玻璃珠和牛殼;由Kaya Fortune創作的紀念李小龍祭壇作品,將亞洲和非洲文化中的祖先崇拜習俗聯繫起來;藝術家William Rhodes的互動展品,慶祝布魯斯的跨代和跨社區影響;以及Tarika Lewis和Omiiroo的繪畫作品,靈感來自李小龍。

展覽中央有一幅為今次展覽設計的大壁畫 (24 x 10 英尺):「我們是李小龍:成為橋樑」 (We Are Bruce Lee: Be the Bridge)。這個作品是由藝術家Marina Perez-Wong 和 Elaine Chu 創作,並由李小龍女兒兼李小龍基金會主席李香凝(Shannon) 批准和參與。描繪了一個赤膊上陣的李小龍,他在中央張開雙臂,握緊拳頭,兩側是三藩市和香港的天際線,周圍是彩繪的人,其中許多靈感來自李香凝提供的照片。

壁畫中的人物包括了過去影響李小龍和現在被李小龍影響的名人,當中有李小龍的師父葉問、《龍爭虎鬥》李小龍對手Jim Kelly、有「女版李小龍」之稱的香港武打女星司徒鈺芸(JuJu , 前名陳鈺芸)、有「迷你版李小龍」之稱的Ryusei Imai等。

JuJu表示很榮幸被列入李小龍展覽的主要壁畫中。 她說:「當收到消息知道李小龍展覽中嘅主壁畫有我出現,真係非常感動!因為李小龍係我嘅偶像同靈感來源,係佢嘅艱苦奮鬥成就,激發我對功夫和動作電影的熱情和動力。李小龍不但把中國功夫宣傳到國際,亦成為一代國際武打巨星。現在華人在荷里活的機會多了,李小龍絕對是功臣之一,他為我們華人演員在荷里活創造了機會,為此我對他永遠心存感激。他遇到挫折不氣餒,勇往直前的精神是我的座右銘,我會一直以他為榜樣,希望可以將佢嘅精神繼續傳遞落去。」

JuJu亦表示自己是因為小時候看完李小龍在《精武門》的虹口道場一幕,他用犀利的腿法和雙節棍,打低眾多的日本高手,令JuJu開始對雙節棍感興趣。她說:「小時候會用鞋帶綁着兩把間尺,當雙節棍來揮武,模仿李小龍。因為好純拜李小龍所以細路女時已經主動要學功夫。」

JuJu出道以來一直用真功夫拍攝功作電影,她擅長雙節棍、跆拳道腿法和中國功夫,加上與李小龍一樣在三藩市和香港兩邊長大和居住,再往荷里活發展拍攝武打電影,因而被稱為「女版李小龍」。

這項展覽是由李小龍基金會、李小龍遺物頂級收藏家和創新藝術家團隊共同合作完成的,展覽品包括李小龍的畫作,他主演電影的道具,與他自己的健身器材等。

武圖App2

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】