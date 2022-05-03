香港女星JuJu榮登三藩市李小龍展覽　成為主題大型壁畫當中一人

位於三藩市的美國華人歷史學會博物館（CHSA）正式重開，本月打響頭炮的是以李小龍為主題的「我們是李小龍：天下一家」（We Are Bruce Lee: Under the Sky, One Family）展覽，展示這位傳奇武術家的一生。

展覽公開展品包括：由Mandeep Sethi和The Mighty Delrokz製作的紀錄片，揭示了李小龍對嘻哈、霹靂舞和武術的影響；由世界知名的灣區藝術家APEX、K-Dub、Agana和Josue創作的四幅獨立的特定場地壁畫，提供了一種身臨其境的感覺；RTYSTK再現了李小龍與Kareem Abdul-Jabbar在《死亡遊戲》中的戰鬥場景；Stacy Mootoo的手工剪紙藝術作品；Demetri Broxton的手工拳擊袍，上面繡有玻璃珠和牛殼；由Kaya Fortune創作的紀念李小龍祭壇作品，將亞洲和非洲文化中的祖先崇拜習俗聯繫起來；藝術家William Rhodes的互動展品，慶祝布魯斯的跨代和跨社區影響；以及Tarika Lewis和Omiiroo的繪畫作品，靈感來自李小龍。

展覽中央有一幅為今次展覽設計的大壁畫 （24 x 10 英尺）:「我們是李小龍：成為橋樑」 （We Are Bruce Lee: Be the Bridge）。這個作品是由藝術家Marina Perez-Wong 和 Elaine Chu 創作，並由李小龍女兒兼李小龍基金會主席李香凝（Shannon） 批准和參與。描繪了一個赤膊上陣的李小龍，他在中央張開雙臂，握緊拳頭，兩側是三藩市和香港的天際線，周圍是彩繪的人，其中許多靈感來自李香凝提供的照片。

壁畫中的人物包括了過去影響李小龍和現在被李小龍影響的名人，當中有李小龍的師父葉問、《龍爭虎鬥》李小龍對手Jim Kelly、有「女版李小龍」之稱的香港武打女星司徒鈺芸（JuJu , 前名陳鈺芸）、有「迷你版李小龍」之稱的Ryusei Imai等。

JuJu表示很榮幸被列入李小龍展覽的主要壁畫中。 她說：「當收到消息知道李小龍展覽中嘅主壁畫有我出現，真係非常感動！因為李小龍係我嘅偶像同靈感來源，係佢嘅艱苦奮鬥成就，激發我對功夫和動作電影的熱情和動力。李小龍不但把中國功夫宣傳到國際，亦成為一代國際武打巨星。現在華人在荷里活的機會多了，李小龍絕對是功臣之一，他為我們華人演員在荷里活創造了機會，為此我對他永遠心存感激。他遇到挫折不氣餒，勇往直前的精神是我的座右銘，我會一直以他為榜樣，希望可以將佢嘅精神繼續傳遞落去。」

JuJu亦表示自己是因為小時候看完李小龍在《精武門》的虹口道場一幕，他用犀利的腿法和雙節棍，打低眾多的日本高手，令JuJu開始對雙節棍感興趣。她說：「小時候會用鞋帶綁着兩把間尺，當雙節棍來揮武，模仿李小龍。因為好純拜李小龍所以細路女時已經主動要學功夫。」

JuJu出道以來一直用真功夫拍攝功作電影，她擅長雙節棍、跆拳道腿法和中國功夫，加上與李小龍一樣在三藩市和香港兩邊長大和居住，再往荷里活發展拍攝武打電影，因而被稱為「女版李小龍」。

這項展覽是由李小龍基金會、李小龍遺物頂級收藏家和創新藝術家團隊共同合作完成的，展覽品包括李小龍的畫作，他主演電影的道具，與他自己的健身器材等。

武圖App2

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】