林紓｜中國史上首位「武俠小說」作家　靠聽說竟翻譯無數外語作品

今次為大家介紹一位於文壇大有來頭，但在武學界貢獻良多的習武文人。與老舍不同的是，老舍在文壇上繼承了五四新文化運動精神，這次我們的主角較老舍年長一輩，五四文化運動時他是極度捍衛傳統文化，大力評擊新文化運動和維護文言文的健將，他所有有關武學的著作，全是以文言文書寫，他是清末民初著名文學家——林紓。



中國第一代正名「武俠小說」

林紓(1852-1924)，原名群玉，字琴南，號畏盧，福建閩縣人，桐城派古文家及翻譯家。林琴南是清末著名翻譯家，但翻譯家這稱呼可能有爭議，因為中文以外他不懂外文外語，只與懂外語的朋友合作，由朋友口譯，他在以文言文記錄。現在很多著外國文學，均是由他最先引入中國，例如《雙城記》作者狄更斯，他最早在華流傳作品為林紓所譯《肉塊餘生記》，又小仲馬《茶花女》亦為其所譯，總觀其一生共譯小說超過213部。文壇上他不反對白話，但反對盡廢古文，他寫過白話詩，但其翻譯和小說著作，均主要為文言文作品。

翻譯以外，林紓亦是著名小說家，中國最早標明「武俠小說」者，即為其開創。清末民初，武俠小說日漸流行，林紓於1913年曾撰《劍腥錄》(後來易名《京華碧血錄》)，故事講述一位好習武的讀書人，擅用他的劍技懲惡。據學者馬幼垣考證，當時眾多小說期刊所收作品，具有武俠小說性質者，均歸為「義俠」、「俠情」、「勇義」、「技擊」、「武事」等名目；而最早於書中標明「武俠小說」這名目，則為林紓在1915年12月《小說大觀》第三期發表短篇小說《傅眉史》，開啟中國小說以「武俠」為一目錄之始。

及後他另一作品《巾幗陽秋》(1917)，男主角阿良也是能文能武，故事暗諷民國初年政治，而故事中主角亦會以飛鏢和點穴功對付惡霸。而林紓後期作品《荊生》，借一位捍衛傳統中國倫理的俠士教訓一個滿口講新文化價值的角色「田其美」，更為後人指他借武俠小說來攻擊新文化運動，被視為五四時期保守派健將。

文武雙全曾習宗鶴拳

文學翻譯和創作以外，林紓亦身體力行習武多年。據林紓朋友胡孟璽《林琴南軼事》「先生早歲在鄉，日必習武一小時。」而林紓福建同鄉，同盟會林之夏的回憶文章中，亦說到親眼多次見到林紓平時在庭院裡練拳。林紓在他撰的《技擊餘聞》中，亦曾提及他向某些閩中拳師請教的事蹟。

例如他曾向福清茶山人，方世培請教他所創的南拳拳種「宗鶴拳」(又名《縱鶴拳》)，據林紓所載這拳法「法曰縱鶴，運氣周其身，又聚周身之氣，透雙拳而出，出時作吼聲，久久則並聲而無之，但聞鼻息出入。手(法)分金木火水土，中唯水手出時，中者如中惡，而身已飛越尋丈之外。」(見《技擊餘聞》)由於林紓有習武背景，所以影響他創作的武俠小說，極多主角是亦文亦武書生，看來是他以此來自我投射！

上段曾提及的《技擊餘聞》，是林紓記錄江浙閩粵沿海及台灣拳師軼聞瑣事的筆記，筆者自述是關於「技擊」(武林、武術)專題的古文筆記小說集，是現存清末民初重要地方武術史文獻。這書最初於1913年6月由商務印書館印行，當中有七篇涉及京陝齊魯中原一帶武林瑣事，更有西方「技擊」傳聞轉載。書中所記四十餘篇的故事，內容涉及武者施展外功、內功、硬功、輕功、氣勁、拳術、劍術、槍術和點穴的技藝故事。

林紓雖然精研武學，但很奇怪的教導兒子尚文輕武。從他給兒子的書信中，他經常叮囑兒子保重自己身體較要，只要做好學問，千萬不要做跑跑跳跳的體操練習。若果林紓肯盡心將其武學傾囊相授予兒子，相信中國會再多一位能文能武的大師。

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