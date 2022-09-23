廣派香港武俠小說武者作家　朱愚齋寫活黃飛鴻少林武術｜止戈為武

【武編按】中華武術源遠流長，香港位處南方邊陲，戰後卻也武館林立，一度成為武林重鎮。到底當時武林文化如何在香港發展呢？本文節選自麥勁生博士的著作《止戈為武：中華武術在香江（增訂版）》第三章〈廣派和香港武俠小說〉一節，第109-116頁。



【本文獲三聯書店授權轉載，標題為編輯撰寫】



在北派武俠小說以外別樹一幟的有廣派武俠小說，更和香港後來的武俠小說一脈相承。香港的武俠小說之中，自以金庸、梁羽生和高峰等人至為聞名。然而從技擊角度來看，上述各位雖然在描述格鬥場面都各擅勝場，想像力之豐富，令人嘆為觀止，但他們所講所述，畢竟不是正宗的傳統武術。當中唯有金庸將晚清民國太極名師廣泛傳述的人物如宋遠橋、俞蓮舟、俞岱巖、張翠山、殷利亨、莫聲谷等寫進《倚天屠龍記》。廣派和香港武俠小說的作者，部分和南派武術深有淵源，故能將南派武技、人物和源流融入作品。他們的影響力，之後又從小說延續到廣播劇和電影、電視。

「廣派」武俠小說始於兩次大戰期間，代表作家包括鄧羽公、戴昭宇（高子峰）、崆峒（同是佛山人／楊大名）、我是山人（陳勁）、念佛山人（許凱如）、朱愚齋和禪山人等。廣派武俠小說的作者，不少來自武術之鄉佛山，一部分人追隨晚清佛山名人「我佛山人」吳趼人，在筆名中用上「山人」二字，取「山人」之意，也含「我是佛山人」之情。他們的的作品大部分已失傳。同樣以技擊為主，「廣派」武俠小說以廣府話成書，未如北派的文雅。它們作品的素材主要取自《聖朝鼎盛萬年青》，但福建少林寺在書中卻變身抗清的要塞，而至善禪師、洪熙官和方世玉等也從叛逆化身英雄。

香港流行的南方武術，一般視南少林為始祖，尊奉上述傳說的少林英雄自可理解。崆峒在《少林英雄秘傳》的卷前縷述書寫原因：「近人紀述少林門下異能士多，顧多濫觴於《萬年青》一書，不知《萬年青》 一書，實清廷授意之作……」有為少林群英平反之意。其後我是山人在《三德和尚三探西禪寺》的序言中增補說：「《萬年青》作者為清代時人，而少林派又為反清復明的人物……若照事直書，則在清文網秋荼之際，其不如金聖歎之罹文字獄者幾稀。是故作者不能不歪曲事實，故於描述至善禪師方世玉少林英雄全部覆亡。」同樣為少林英雄抱不平。

書名：止戈為武：中華武術在香江（增訂版）

作者：麥勁生

出版社：三聯書店（香港）有限公司

出版日期：2022年7月



這群作者早年活動於廣東，部分於戰時或戰後來港。1949年之後，中國政府掃除封建時代的各類型藝術文字和音樂創作，武俠小說亦不能倖免。猶幸仍享高度創作自由的香港，繼承傳統武術之餘，也讓廣派武俠小說有一棲身之地。

廣派武術小說作者之中，禪山人的資料最少，迄今所知的有《少林五梅初下嶺南》（上集）、《胡亞彪大鬧武當山》（共五集）和《鐵掌毒琵琶》等。據樹仁大學黃仲鳴教授考證，廣東報壇怪傑鄧羽公可算「廣派」武俠小說開山始祖。鄧羽公成名於廣州，1930年代來港，是前《成報》創辦人何文法的外父。他在港創辦《石山》報，並以「忠義鄉人」的筆名發表小說。但《成報》1938年起以忠義鄉人一名發表的《黃飛鴻正傳》，可能是廣州另一作家戴昭宇（高子峰）所作。戴昭宇日治時期逝世，戰後《成報》再版，所載的忠義鄉人作品，如《猛龍悍虎列傳》和《黃飛鴻再傳》方出自鄧羽公之手。比較戴昭宇的《黃飛鴻正傳》和鄧羽公的《黃飛鴻再傳》，前者雅，後者俗，顯然來自不同人的手筆。崆峒則世居佛山，戰前他在廣州與衛春秋合辦《銀品》三日刊，撰寫鴛鴦蝴蝶艷情小說。其後與衛春秋同來港，辦《春秋》三日刊，開始以「同是佛山人」之名出版《張三豐九探少林寺》，並在日治時期，在葉靈鳳主理的《大眾周報》撰《少林英雄秘傳》。

我是山人的作品數量多，成就也比較高。我是山人原名陳勁，出身報人，原籍廣東新會而非佛山。他本身是洪拳弟子，精通武技，戰後於廣州連載三德和尚的故事而成名，處女作是《三德和尚三探西禪寺》，自此創作不輟。我是山人於解放後來港，以平裝出版小說單行本，包括《黃飛鴻》、《佛山贊先生》、《三德和尚》和《洪熙官大鬧峨嵋山》等，由陳湘記書局發行。我是山人的作品故事簡單，題材不離少林和武當的對抗。讀者特別為其搏擊場面吸引。書中打鬥招式許多取材自真實的嶺南拳術，練武者特別看得投入。《洪熙官大鬧峨嵋山》中一段白泰官大戰馮道德的描述相當緊張刺激：

馮道德怒不可遏，自恃技擊高強，縱開馬步，一刀向白泰官迎頭砍下，白泰官一飛右腳，打向馮道德之右腕上，想將其刀打開也，馮道德收刀，左腳進馬，左拳隨出，一個黑虎偷心之勢，向白泰官胸部打來。白泰官右手一拳，招住馮道德之左拳，兩拳相搭，搭起個單手橋來，馮道德之拳在下，白泰官之拳在上，盡力壓下，馮道德則歇力反上，馮道德之橋手固然利害，白泰官之臂力，亦有相當，正所謂棋逢敵手，將遇良材，兩人之單手橋，相持達半刻鐘……。 《洪熙官大鬧峨嵋山》

我是山人不但將武術通俗和普及化，而且時時彰顯反清復明的民族大義，對於剛逃避政治亂局南來，或者不滿社會現況的香港人來說，特別容易產生共鳴。

以小說彰顯黃飛鴻和少林武術，朱愚齋可算數一數二。朱愚齋為宗師林世榮的徒兒、黃飛鴻的徒孫，亦為劉湛和林祖等人的師兄弟。關於他的前半生，後人多據其作品《嶺南奇俠傳》中〈朱愚齋先生二三事〉發揮。朱愚齋廣東南海人，自幼家貧，但身軀強健，有緣隨寺僧法海學藝。辛亥革命後，朱愚齋來港謀生，與同樣避難香港的林世榮結下師徒之緣，亦曾面見黃飛鴻。朱愚齋的最大貢獻是以文筆推廣武術。他的小說可分兩類：第一類是《黃飛鴻別傳》、《陸阿采別傳》和《嶺南奇俠傳》等短篇結集成書的作品，另一類是已少傳世的少林英雄長篇武俠小說，表表者如《少林英烈傳》。

朱愚齋師事林世榮，耳聞目睹洪拳宗師的行誼和武藝，下筆成文，甚有份量。如《陸阿采別傳》中陸亞采講述五形拳的特徵，確能表達該套路之精髓：

五形之精意，在於人體之精力氣骨神，一形有一形之奧妙，一法有一法之功用。龍也者，及練神之謂，暗候氣注丹田，舒貫遍體，手及足心，互相策應，故能如神龍遊空，變幻莫測。蛇者練氣之謂，其功主柔，先以定金橋手引氣達至指端，以成如鋼如鐵，故起伏有如蛇之運舌，其精意乃純在氣也。虎者練骨，灘腰落馬，起伏各勢，皆以兩爪撲逼持抓諸法，以成護身之短手，惟其力即在於腰馬橋手，及指端間。豹者練力，其功主於氣，氣足則力強，然馬步之進退趨避，須異常活潑敏捷，兩拳之指 ，須如勾銅屈鐵，進拳則全以擦插衝撞探諸手法，如以爪為進擊者誤矣。鶴者則為練精，其法主靜，多偏擊側取，進則如凌空擊水，退則神閒志暇，以靜制勝。然以上所述，亦不過自言其大略而矣。其中神妙之理，則非倉卒間可能奉告也。 《陸阿采別傳》

其行文深入淺出，雖非武行中人，仍能知其大略。黃飛鴻其人、其武術及其門派能在戰後深入民心，朱愚齋自然功不可沒。

除了說洪拳武術精要和練功法門之外，朱愚齋亦能將洪拳武術融入書中的打鬥場面，如《陸亞采別傳》中，陸亞采大戰拳師霍大成一段，令讀者一睹洪拳實戰之妙：

大成復仇心切，則以最毒辣之法取阿采，阿采亦極力抵禦，打鬥中，大成忽改變攻勢，以「掛搥」手法，突襲阿采面目，阿采以弓手為迎消來勢，一擊不中，大成則順勢況踭，曲肘以逼阿采之胸。阿采以拋踭法迎架，以肘從下托上，橫格其肘，以乃拳法中所謂「踭來踭送」者也。勢既解，則揮拳反攻以「黑虎偷心」。 《陸亞采別傳》

久閱朱愚齋作品者，均能把「黑虎偷心」、「還魂拳法」、「單弓千字」的招式說得一清二楚。

除此之外，朱愚齋訴說的廣東武林源流與掌故，亦成為日後電視、廣播劇和電影的素材，如洪熙官從方詠春處學會虎鶴雙形拳，鄒帶和徒兒謝達朝將五郎八卦棍廣傳四邑各鄉等事，常為普羅大眾津津樂道。朱愚齋對黃飛鴻和林世榮所知最詳，論之亦最深。黃飛鴻年少隨父賣武，揚名羊城的事蹟；莫桂蘭巧結姻緣的趣聞，與譚三從不打不相識，到結為好友的經歷，朱愚齋都說得活靈活現。林世榮的軼事之中，當以大鬧關西樂善戲院最為人稱道。朱愚齋的作品，補白了同行弟子如譚就和關坤的生平，以及林世榮在廣州、東莞和香港的武林活動。就是黃飛鴻的徒兒徒孫，從梁寬、凌雲楷、陳殿標到劉湛等人的事蹟，都見於他的作品。武林、江湖、武術和道義，一點一滴從文字流入大眾生活之中。

作者簡介｜麥勁生，香港中文大學學士、碩士，主修歷史，副修英文；德國雷根斯堡大學歷史與政治學博士。歷任台灣大學歷史學系講師，香港浸會大學歷史學系教授、系主任及當代中國研究所所長。主要研究西方近代思想、近代史學理論、近代中德關係、近代軍事史及中國武術傳統，先後出版相關中西文專書十五種，發表論文六十篇。



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