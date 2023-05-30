滙豐調查：子女海外升學需265萬元料儲5年　七成家長後悔無早準備

近年越來越多家長安排子女到海外升學，滙豐早前一項調查發現，送每名子女到海外升學平均花費達265萬元，六成中產家長認為需至少5年儲備升學基金，其中三分一家長預期子女會取得碩士或以上學位，意味所需金額更高。逾七成受訪家長稱後悔無提早為教子女教育作出準備，如資金不足或會影響升學計劃，有三成家長表示為了送子女到海外升學，會考慮變賣資產或以個人資產進行再融資。



滙豐指計劃把子女送到海外升學時，家長主要考慮因素有三，包括選校、家庭財務規劃，以及海外銀行服務，家長亦要留意升學期間種種突發開支，故應及早作出規劃準備。



滙豐公布海外升學調查結果，一名子女到海外升學平均需265萬元。（盧翊銘攝）

家長提早安排子女到海外升學

滙豐於今年4月18日至26日進行港人子女海外升學調查，共訪問386名擁有100萬元以上流動資金、至少有一位年齡介乎6至22歲的子女現正或有計劃於海外升學的家長，了解有關家庭對教育方面的財務預算。滙豐指近年海外升學人數增加，不少家長提早安排子女到海外升學，調查發現有三成家長計劃安排子女於高中期間到海外升學，另有三成安排在大學階段負笈海外。

海外升學涉及龐大開支，必需及早打算，而子女升學的目的地、年級、選校等亦大大影響實際費用，有家長表示由子女出生開始就儲備教育基金，以每月收入8萬元、流動資產420萬元的家庭為例，六成家長認為需要至少5年時間為子女升學費用做儲備，每年儲大約50萬元。不過，超過一半受訪者表示只會在子女出發前1至4年前才開始準備，逾七成家長表示後悔沒有提早實行儲備計劃。

滙豐指，大部分有意讓子女到海外升學的家長，會提早4年計劃，若預計讓子女於高中時到海外升學，更早於升中時已要開始準備。調查中有六成家長認為未有足夠資金，實現目標有一定難度，有三成表示為了送子女到海外，會考慮變賣資產或以個人資產進行再融資。

調查分享會邀得著名主持人及藝人森美，與獵頭公司創辦人兼CEO張慧敏（Son姐）出席，森美分享兒子留學英國4年，學費及生活費要花近300萬港元，遠超預算，而疫情期間多次來回香港英國，機票加隔離酒店是大筆意外開支。Son姐的女兒畢業於韓國梨花女子大學，她指不少人以為韓國升學會較歐美國家便宜，但實際學費要視乎所選大學與學科，而且韓國生活開支甚高，又特別提醒海外醫療費用很高昂，宜購買學生保障。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務國際及高端客戶策劃主管吳詠儀（左）指出，家長對海外升學的考慮因素主要包括選校、家庭財務規劃，以及海外銀行服務。（盧翊銘攝）

海外升學三大考慮因素要留意

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務國際及高端客戶策劃主管吳詠儀表示，家長海外升學主要考慮因素有三，包括選校、家庭財務規劃，以及海外銀行服務。她又指，家長要留意子女就讀期間的突發開支，包括入院、額外費用、突發事件如疫情等，家長可為子女安排扣帳卡、投資理財等，以備不時之需。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，近年不少家長計劃讓子女提早到海外升學，連帶理財準備亦要提早。（盧翊銘攝）

「駐場海外升學顧問」服務解海外升學疑難

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，為針對不同客戶需要，滙豐新推出「駐場海外升學顧問」服務，由教育機構提供升學教育諮詢服務，另外設工具協助客戶規劃理財。希望滙豐在主流環球銀行服務外，為客戶提供升學及理財的一條龍服務，未來亦會視乎客戶反應再調整。