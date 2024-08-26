中共中央上周舉行座談會紀念鄧小平誕辰120周年，再度肯定鄧小平推動改革開放的歷史意義，與中共20屆三中全會提出的全面深化改革掛勾。鄧小平既是改革開放的「總設計師」，也是推行「一國兩制」的奠基者，但就如同更在乎「兩制」帶來的特殊性而對「一國」則若隱若現，香港人對「改革開放」也更願意去理解「開放」而不願意接納「改革」。在香港精英階層的固有認知裏，「改革」就意味着「革命」，是來劫富濟貧的，而他們不想「革自己的命」。



香港需不需要改革？答案當然是肯定的。2019年的反修例風波徹底揭露了香港繁華表象底下積重難返的社會矛盾，國家主席習近平在香港回歸25周年講話中表明：「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。」但這句話的關鍵詞，即便是在貫徹「愛國者治港」原則下成立的新一屆香港特區政府與在新選舉制度下產生的立法會，仍被習慣性忽略。無論是建制派政黨還是商界或其他社會領域的精英階層，對「改革」、「利益固化藩籬」這些詞𢑥都絕口不提。

恍然間，幾年前的香港大騷亂好像沒有發生過，香港深層次結構問題不存在，國內外波瀾雲詭的大變局影響不了香港，中央殷切希望的改革只是客套話……香港一切都變了，一切似乎都沒有變，為何這樣？風波過後首務是全力治亂，從「由亂入治」過渡到「由治及興」後重心變成「興」，但為何會「亂」？什麼妨礙「治」？「興」的阻力是什麼？這些根本問題就像好了瘡疤忘了痛一樣，乏人問津。

在社會發展概念中，改革（reform）是指在現有的政治體制之內實行變革，包括政治、社會、文化、經濟、宗教等方面改良革新，改革的實質是對社會包括利益分配在內的嚴重扭曲進行的調整或除舊佈新，目的是要革除現有的社會制度中嚴重滯後的部分，使之符合當前及未來社會發展的需要。通常一個改革是否能成功會直接影響某個國家或社會的活力與可持續性發展，以及內部局勢是否穩定。

2019年騷亂過後，特區政府與建制力量開始談論香港存在着深層次問題，但真正落到實處以求解決核心矛盾的舉措又有多少？（資料圖片）

過往，香港管治團隊受狹隘理解「政治中立」與「五十年不變」等概念的思維方式束縛，視「改革」為政治，不主動思考香港出現的問題，挑戰和未來發展方向，用「小政府大市場」作擋箭牌推脫治理責任。2019年騷亂過後，特區政府與建制力量也開始談論香港存在着深層次問題，但在不斷逞論「愛國者治港」應對中央對香港各項要求的同時，真正落到實處以求解決核心矛盾的舉措又有多少？公務員團隊在港英時期形成的行事風格是接指令（order）辦事，以不變應萬變，中央明確提出香港必須着力提高治理水平，改革公務員制度成為重點，但「少做少錯、不做不錯」的風氣仍然存在。

對於「改革」的理解，治港團隊亦有不同解讀。不少人認為，改革理應包含政治改革，要把普選、西方式的民主、自由優先落袋，這才是「真改革」。也有不少聲音擔憂改革會把「兩制」改掉，把資本主義改掉，讓香港成為「大政府」，喪失掉原來習慣的做事風格，這是香港管治團隊十分不適應的。當然也有激烈反對改革的，他們認為改革是共產黨或社會主義國家才有的概念，根本就看不上內地的改革，認為香港並不適合大破大立的發展思路，特區政府也承擔不了這樣的責任，既然還是「一國兩制」，就讓香港用自己的方法來解決問題……

毋庸諱言，管治團隊多多少少也是香港利益藩籬內的獲利者，觸動利益比觸動靈魂還難，要讓獲利者主動把自己從利益籬笆中拆出來，做到習近平所說「要敢於刀刃向內」，難上加難，需要清楚的是，香港回歸後所產生的重大問題都是建制派在前台履行港人治港，很多市民認為他們才是治港「失敗」的第一責任人，隨着反對派退出政治舞台，建制派沒有了推卸責任的理由，但同時香港的整體利益格局更難打破。由此不難理解，為何現在的香港缺乏改革的動力，也缺乏改革的緊迫感，也未看到能帶領香港改革的政治人物。

香港為何要改革毋需再多言。香港國際金融、航運、貿易中心地位正在承受前所未有的巨大衝擊，外部的世界正在經歷着大變局，但香港依舊在固守着上個世紀曾經的輝煌， 把一切交給市場的僵化思維依舊大行其道。此前已有不少評論指出，落實「愛國者治港」後，香港的政治問題仍未得到徹底扭轉，社會與經濟問題越來越嚴重…….正因如此，改革更加不容忽視的，管治團隊是時候衝破意識形態、利益與惰性牢框，大聲呼喊「改革」。