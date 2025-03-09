李嘉誠「撤離」巴拿馬 老牌資本家唯一可做的選擇

香港首富李嘉誠突然決定將其全球港口業務核心資產賣給貝萊德牽頭的財團，輿論一片譁然。出售的資產覆蓋亞歐美洲23個國家的43個港口，涵蓋199個泊位及配套的智能碼頭管理系統、全球物流網絡等核心資源，還涉及和記港口集團持有的巴拿馬港口公司90%股權，後者持有和營運巴拿馬巴爾博亞和克裏斯托瓦爾兩個港口。



貝萊德集團出資228億美元，價格足夠高，絕對屬於高價套現。許多人多感嘆「李超人」又做了一次神級操作。回顧李嘉誠的幾次大動作，簡直是一部「危機預警教科書」：2013年拋售內地房產，趕在樓市調控前套現數百億；2020年撤離英國，脫歐僵局中甩賣酒吧、電網，兩年後英鎊暴跌20%。如今從巴拿馬撤退，當特朗普高喊「美國優先」時，李超人已帶着錢袋優先離場。不得不感慨，李超人的嗅覺總是如此靈敏！



但，這次賣產帶來的震撼，只有讚嘆90多歲高齡的李嘉誠仍如此機敏嗎？



李嘉誠為何選擇在此時賣出大量港口？首先顯然是政治因素。特朗普再次當選美國總統後，已經多次表示美國必須重新控制巴拿馬運河。他甚至宣稱，出於「經濟安全需要」，不排除美國通過「軍事或經濟脅迫」手段奪取巴拿馬運河控制權的可能性。特朗普要奪回巴拿馬控制權已經明牌，巴拿馬政府備受壓力。美國國務卿盧比奧只是去了一趟巴拿馬，巴拿馬政府就秒跪了，直接退出「一帶一路協議」示好。巴拿馬政府對抗不了美國，李嘉誠就更對抗不了了，他手裏的運營權，是巴拿馬政府給的，在美國壓力下，巴拿馬政府也隨時可以收回。所謂的「剩餘22年運營權」，完全就是一張紙而已。

圍繞着巴拿馬運河展開的一系列的博弈，是赤裸裸的地緣政治。身經百戰的李超人，肯定不想捲入到地緣政治的爭端之中。李嘉誠必然深知，現在賣還能有錢落袋，再過一陣特朗普就很有可能直接搶了，那時候一分錢都拿不到。所以，現在及時撤退，絕對是正確的決定。

這裏面有沒有無奈？相信也是有的。李嘉誠手握的巴爾博亞和克里斯托瓦爾這兩個價值最高的港口，一個在東，一個在西，正好卡住了巴拿馬運河的兩個入海口。任何一艘船要進入巴拿馬運河，都繞不過這兩個港口，等於是「咽喉中的咽喉」了。李嘉誠旗下長和集團從1997年就拿下這兩個港口的運營權，每年輕而易舉就能狂攬過百億。2021年，長和成功續約這兩個港口的運營權，有效期延長至2047年。在商言商，如果不是「肥得流油」，就不會長期持有。

值得注意的是，李嘉誠在2021年曾以100億歐元的價格出售在歐洲市場的電信基礎設施，把英國、丹麥、愛爾蘭等6個國家的2.5萬個電訊發射塔資產和業務權益，賣給了歐洲最大無線電基站運營商。2022年還打算以150億英鎊的價格賣掉英國配電公司Power Networks，雖然最後並未成功交易。把這些操作連結起來不能發現，這幾年李嘉誠一再減少歐美基礎設施的投資。

李嘉誠的生意，不管是電力、港口，都屬於壟斷和收租型的基礎設施。基礎設施的生意模式只要沒有地緣政治的介入，對於私企是一勞永逸的。在過去幾十年，全球處於經濟全球化的黃金時期，奉行的是放任的資本主義，而資本主義講求的是市場規則。企業之間的事，交給企業自己去做處理，政治力量很少參與到正常的商業交易裏。近幾年，隨着國際局勢的轉變，政治和商業之間的界限越來越模糊。涉及到跨國公司的重要行業，經常有政治力量在其中縱橫捭闔。特朗普上台之後，政治力量對於經濟和科技的干涉更是越來越多。從芯片到港口，從電力到航運，正常的跨國貿易和生意，正在被地緣政治相互左右。

巴拿馬運河近年通行費的提高，對美國人的影響尤其嚴重。這或許才是巴拿馬被特朗普盯上的真正原因。(Reuters)

李嘉誠的發家史與港英時代密切相關，他從中國大陸變賣資產後，也將資金轉移到了英國。一定程度上可以說，英國的殖民體系曾是他的依托。在香港，像李嘉誠這樣的老牌資本不少，他們一路走來無法相信中共，在這種情況下，李嘉誠既無法依靠中國大陸，也無法依賴英國，陷入了兩難的境地。他最終的選擇也顯得無可奈何。如今碰上政治力量的強硬，更只能明哲保身。反觀華為、中興、Tiktok，則是深知背靠中央政府，才能夠一直在博弈當中直挺下去。

李嘉誠的撤退是令人唏噓的。壟斷型的社會資源產業，如果沒有國家的支持，便難以繼續運營。這些產業並非完全市場化，拼的不是產品質量或成本，而是資本和權力的結合力度。像李嘉誠這樣老牌資本，沒有國家力量作為後盾的話，將會不再適合今天的地緣政治環境。要知道，泰國、韓國等等，還有很多類似國家的老牌資本家，都很可能如李嘉誠這般無法避免政治的糾纏。

不過也應看到，形成對比的是，特朗普在科技領域的圍堵不可謂不多，但創新型的、高技術含量的企業，比如DeepSeek、華為、比亞迪這類企業，依靠先進的生產力依然能夠在充分的市場競爭中生存。須知，美國大規模投資OpenAI發展人工智能時，也並不是簡單地購買技術就能成功。這些技術密集型行業需要組織良好的技術路線和高素質的勞動者，有權或有錢並不能保證成功，關鍵還是要有技術實力。像DeepSeek這樣的企業，它們的核心價值在於技術團隊和產品。DeepSeek甚至選擇將產品開源，直接打破了OpenAI和英偉達的壟斷預期。對於技術創新，即便是特朗普，即便是有地緣政治干擾，即便是國際化進程受阻，有可能製造障礙，但不會被掠奪。

李嘉誠嗅到危險落袋為安，在商言商絕對是明智之舉，但也難免令人唏噓。這是老牌資本家唯一可以做的選擇，這也是上一個商業時代的落幕。全球博弈的新畫卷正在徐徐展開，一個完全不同於過去幾十年全球化的新時代開啟，很多慣有的邏輯和規則會被打破，真正有機會「搏殺」的將是那些依靠技術創新和競爭力的行業。