港漂的抉擇．三｜年薪45萬的金融科技港漂：應屆生在香港活不下來

28歲的「港漂」李若涵，擁有香港理工大學碩士學歷，從事光鮮體面的金融科技工作，主攻近年最火熱的「加密貨幣」領域，年收入45萬元港幣。儘管收入已達香港中上水平，她過的仍不是他人所認為的高質生活——三年多搬了五次家，租住面對高架橋且潮濕的一樓房間，面對語言障礙和文化衝擊，體會到港漂群體在薪酬認可、生活成本和社會融入上的多重困境。「大家都把香港當作賺錢的地方，達到目標後可能就會離開。」她希望在30歲賺夠錢，然後享受退休生活，但她發現，「應屆生在香港就活不下來」，所以港漂群體呈現「啞鈴型」——新老港漂眾多，中間層卻在快速流失。



「港漂的抉擇」系列報道之三



位於何文田，9800月租的單位有個面積不錯的露台，儘管對面是流水馬龍的高架橋，李若涵也會在這裡看書休息。（周令知攝）

「應屆生在香港就活不下來」

28歲的李若涵碩士畢業於香港理工大學，目前從事互聯網金融工作，主攻加密貨幣，年收入45萬元左右，「馬上又會漲薪50%。」根據2024年香港政府統計處數字，每月工資中位數為2萬元，李若涵漲薪前的工資水平已經高出全港中位數的一倍，達到中上水平。但她並不滿意目前工資水平。因其加上其內地工作已有七年工作經驗，「45萬元對於7年來說是非常合理的，甚至不算高」，而從她在碩士畢業找工作的經歷可見，香港的公司並不看重內地的工作經驗，依然以「應屆畢業生」的身分給她釐定工資。

「應屆生在香港就活不下來。」她緊接着補充道，「就是『月光』吧，也不是活不下來。」年初，自詡「省錢高手」的她分析存款，發現一年下來因為讀書、醫療、繳稅和租房，存款竟然成了負數，只能打消換房的念頭。本科畢業後，她在重慶的月薪已經達到一萬元人民幣，來香港理工大學取得碩士學位後卻面臨巨大落差，因為內地工作經驗不被香港職場認可，薪資只能跟應屆畢業生看齊。但她並沒有放棄，「我老家在重慶縣城，來到香港對我來說有點跨越階級的感覺。」她說自己不像來自大灣區內地城市的港漂們那樣來去自如，「如果回去後不滿意，又回來，這種時間成本和搬運成本都是巨大的。」

據她觀察，港漂人口結構呈一個「啞鈴型」，「新港漂很多，老港漂也不少，中間的港漂比例很低。」多數港漂畢業後可能短暫居留香港，或只是續了IANG（非本地畢業生留港／回港就業安排）簽證就離開香港了。「如果頭一兩年覺得不適應，有很大的文化差異，就很容易離開。」儘管也有不少人在離港一段時間後又回港找工作，而她認為，近期上漲十倍的IANG簽證費會讓舉棋不定的畢業生在一開始就放棄機會。

「剛來的時候，覺得香港的飯好難吃」

她認為「居住」是港漂的最大難題，這三年半內搬了五次家，當過合租的廳長、和前男友蝸居在沒電梯的七樓劏房、輾轉到現在這間位於一樓、面朝高架橋、非常潮濕的20平米的小房間。因為居家工作，幾乎24個小時都會待在房間裡，一個人的空間少了跟室友生活習慣的碰撞，她變得沒那麼拘束，也增加了更多歸屬感。

「剛來的時候，覺得香港的飯好難吃。」重油重鹽的茶餐廳打破了李若涵對廣東菜的想像，相比於內地層出不窮的各地菜式，香港的選擇也相較單一。「這反映了香港的個體工商戶過於穩定，開個茶餐廳可以幾代人傳承，不擴展不創新。」她將一成不變的食物口味形容為香港的「小農經濟」，反映出香港發展的停滯不前。因此，她通常會選擇做飯代替外賣，說着說着就停頓下來數了數：「原來我有7個鍋。」作為重慶人，她的廚房還擺放着各式各樣的辣醬，最常做的菜的青椒皮蛋、火鍋底料燉紅燒牛腩、手撕雞，「常吃的還是川菜，可能是想要家的味道吧。」她展示一瓶由香港年輕人製作的辣椒醬，在本地吃到合口味的辣醬對她來說十分驚喜，但該品牌已經倒閉，她無奈地說，「創新很難，要創新就一定會碰壁。」

工資高於人均水平是事實，「但我們始終都是漂泊。」最顯著的是，租房、娛樂、吃飯、醫療等所有生活開支都得自己承擔，而本地人「有家、有父母、有後盾」。在社交上，原本熟絡的港漂朋友陸續離港，留下來的那些在生活社交和生活方式都趨於單一，「需要再重新開拓社交圈。」但她是居家辦公：「相當於沒有同事，更少了朋友的來源。」她只能盡力拓展愛好，例如攻讀香港大學的佛學研究碩士課程，報讀工聯會的低價畫畫課程。

作為生活在香港的內地人，我最不希望見到的應當是「中港」之間矛盾的日益激化。我出生於內地，始終希望香港能够更加深化對祖國的感情；同時，我又生活在香港，非常不願看到香港穩定的社會秩序被破壞。 ——《兩地書：港漂十味》呂大樂

「我在香港很害怕被罵」

「最後悔的是跟香港前男友在一起三年還沒學會粵語。」李若涵自嘲道，在語言上有天然劣勢，來到香港幾年坐小巴還不敢喊「有落」，要麼選擇打開google map一路盯着小巴軌跡，要麼提前在網上查找要乘坐的車次，再搜尋網友提供的車廂內部圖片，查看是否有下車鈴。坐任何交通工具都要提前上網搜好攻略，「以免發生尷尬，很怕被罵。」有次半夜身體不適，去公立醫院看急診要排隊四個小時，她用普通話跟醫生溝通時卻被態度很差地回了一句：「我聽不懂普通話。」翌日去私立醫院住院兩日，收到六萬多元的天價帳單。

她說自己比大多數港漂幸運，來港不久就認識了本地男友，帶她融入這裏，但還是不可避免地產生被「區隔」的感受。「兩邊的人的政治立場都很偏頗。」每次和男友及其本地朋友談及相關問題時，她總會語塞，並且陷入孤立無援的悲傷情緒，直到回家復盤才發現對方的觀點漏洞，「我覺得這個可以磨合，可以求同存異，但別人不一定抱着這樣的想法，那就沒法相處。」

雖然公司允許遠程居家辦公，她還是選擇住在香港。儘管自己也想不明白——於情於理去深圳都是完美的選擇，但她卻總覺得在取得「永居」身份之前都應留在香港。「會不會是我已經覺得香港就是我的家了呢？」她思考一番，覺得如果因為一時的無法融入就搬去深圳那無疑是在逃避問題，「我始終都要融入這裏。」

取得「香港永久性居民」身分，為下一代提供更多的可能性，在30歲賺夠所需的錢，然後退休享福——這是她的終極目標，「大家都把香港當作賺錢的地方，達到目標後可能就會離開。」

註：文中李若涵為化名。

