港漂的抉擇．四｜「搶人才」不能盲目　「香港夢」要有目標

「無論經濟、文化、政治，港漂在香港的情況應該越來越順利，會有越來越多人想要留港。」香港城市大學人文社會科學院副教授向來何榮宗看好「港漂」的發展，每年都會接觸逾百名內地學生去了解「港漂」群體的新處境；然而，現實正好相反，他觀察到，越來越多港漂畢業生選擇離開香港，回到老家爭崩頭去報考編制（國家各級機構的職位）。入境處數據顯示，只有12%內地生取得「香港永久性居民身份證」。高薪行業難以進入，而其他行業難以為繼——成為許多港漂離港的原因。



香港想要打造國際創科中心，但苦於沒有產業土壤，大力引入相關人才。然而，昔日創造過金融神話的香港，如今對科技人才來說並不具備巨大吸引力——旨在吸納科技人才來港從事研發工作的「科技人才入境計劃」，過去三年只有有334位申請人獲批。與此同時，社會也持續出現「反對香港發展內地已成熟的創科」以及「不發展創科就無路可走」的兩極化論調。那麼，香港造的「創科夢」，如何能留住畢業生？



「港漂的抉擇」系列報道之四



來港三年半的金融科技從業者李若涵表示，「香港金融業發達，其他產業就一般，IT更是很一般」，應屆畢業生做程序員在香港最多只能拿兩萬工資，「在香港是底層，沒理由不回內地」。（資料圖片）

一個社會太重視實用教育，追求快餐文化速成教學，忽略精神需求，不重視文化科技發展，不培養善於獨立思考海納百川的後備人才，則岌岌可危矣。 ——《兩地書：港漂十味》呂大樂

「內地化」香港留不住內地人

「香港人普通話進步了，食物多元了，相較內地失業率和經濟都更好，政治上沒有對抗中央，陸港矛盾改善了很多，『國安法』後社會安全穩定，還有越來越多人才計劃。」香港城市大學人文社會科學院副教授何榮宗每年都會接觸逾百名內地學生，通過他們來了解「港漂」群體的新處境，「所以我覺得無論從經濟文化政治，相較於過去十年，港漂在香港的情況應該越來越順利，應該越來越多人想要留港。」

但事實相反。據何榮宗觀察，十年前大概還有20%的港漂留港，有學生把香港當作跳板出國，回內地的學生也會去「北上廣深」發展。「但現在願意留在香港的人少，也基本上沒有想要再跳到外面去，很多還跳回家。」他估計，現在留港的畢業生不超過兩成。

何榮宗提出了幾個可能的原因：一是年輕人躺平主義盛行，「不是香港社會和政府的問題，是內地人不想留下來」，也許是內地更吸引、安全感較高、境外更危險。二是內地非一線城市的經濟發展程度越來越高。三是要進入香港賺錢行業難度很高，留港並不容易。四是香港的發展和生活都與內地差異縮小，「當香港跟內地差不多的時候，它就失去了吸引力。」同為「港漂」的香港文化研究學者周潞鷺也觀察到，自己有95%的學生畢業後不留港，而是回去「考編考公」，這源於後疫情時代人們對穩定性工作的嚮往。

青年港漂總會年初發布的「港漂定居香港滿意度調查」顯示，近七成港漂因求學來港。根據入境處統計數據顯示，2012年到2015年期間共有81,428張學生簽證（內地居民和非內地居民）被批出，而七年之後，即2019年到2021年，共有9789名港漂通過「非本地畢業生留港／回港就業安排」（IANG簽證）獲得「香港永久性居民身身份證」，即通過讀書來港的境外人士只有約12%最終獲得居留權。勞工及福利局局長孫玉菡日前（8月16日）宣布，截至上月底，首批逾1.3萬宗到期的高端人才通行證計劃簽證的續簽率為54%。

北部都會是香港未來創科用地的重要來源，規劃提供逾300土地發展創科產業。(發展局圖片)

如果香港的經濟刨掉金融地產這一塊——這兩者是結合在一起的——香港的經濟就沒有甚麼值得稱道的地方。 ——《兩地書：港漂十味》呂大樂

「國際創科中心」留不住人才

上述「滿意度調查」顯示，近半數受訪者擔憂本港產業過於單一，創新產業不足。行業分布上，金融及教育業最受港漂歡迎，其次是保險及IT行業。香港近年終於察覺支柱行業——金融航運飽和，地產陷入結構性困境，決心趕上創科這個時代浪潮，爭當國際創科中心。但如今仍初起步，企業多為中小企，招聘能力有限，專業對口的內地畢業生多數選擇回到深圳進大廠；旨在吸納科技人才來港從事研發工作的「科技人才入境計劃」，於過去三年只有334名申請人獲批；因成本高昂，內地大廠在港分部也不設技術部門，工作機遇少。除了個人選擇與產業結構，香港的長期發展方向爭議，進一步加劇人才去留的兩難。

「不敢說發展創科一定成功，不發展這個一定無路可走。」香港新方向立法會新界北議員張欣宇認為，即使在內地創科發展如火如荼的今天，香港仍有不可替代的優勢，「比如新能源汽車要出口歐洲，需要配合谷歌系統，深圳無法Train（訓練），去歐洲Train成本是巨大的，而在『北部都會區』將是完美的選擇。」他建議，香港應與內地合理分工：「香港不用包打天下，做不了大規模工廠，但研發、中試（投產前的試驗）、應用、供應鏈組合，完全有條件做。」至於土地方面，新界北與深圳羅湖區、福田區、南山區緊密相連，但後者已經沒有土地可開發，而新界仍有幾千公頃可以發展的土地。他相信，「有了土地供應，我們的土地成本就不一定高了」，同時也能緩解港漂在港居住貴的老大難問題。

然而，張欣宇也擔心，香港基礎設施建設過慢，嚴重影響了行業發展，在全球科技發展瞬息萬變的今天，「若要等15年才能在園區落地，不會有投資者感興趣。」作為資深港漂的他篤定：「現在的重點是把環境建立好，大家才會留下來。」正如他當年在香港大學土木工程系畢業後，「之所以選擇留在香港，也是因為遇上了香港的基建擴張期。」但他也提醒港漂，對於去留問題，應該根據自身行業進行縱向對比，全面審視自身行業在陸港兩地的優劣之後再下判斷：「在香港當社工肯定好，而香港的Banker（銀行業者）肯定也能吃香喝辣，但不能把社工和Banker進行計較。」

找工作是辛苦的。香港沒有多少實體產業，生物、IT等高科技行業在香港也沒有發展起來，和北京中關村微軟、百度、Google等知名IT企業雲集的情況完全不可同日而語，就算深圳至少也還有一個騰訊。港府必須檢討一下如果香港還一直靠吃老本和中央政府的政策生存，而不去開拓和佔領新產業，總有一天會被別人遠遠甩在後面的。 ——2013年《兩地書：港漂十味》呂大樂

「香港不可能創造出DeepSeek」

「我不同意香港發展創科。」香港教育大學客席研究講座教授、社會學家呂大樂認為，特區政府沒有自己的方向，只是聽從中央要求亦步亦趨。其次，香港應該通過市場推動經濟而非政策，但創科的投入成本過高，業界投資意願較低，難以直接將內地政策套用香港。另外，若大灣區融合更加緊密，來往兩地越來越便捷，為何還需要河套甚至北都？「我們真的不知道（政府）在幹嘛。」呂大樂笑道，「北都若要發展成功，一定要讓香港大學開一個附中，保證所有小孩畢業後能進港大，不然為什麼大家要住在北都而不是深圳？」

何榮宗不認為香港行業結構單一，「香港只有兩個行業沒有——科創和製造業，其他我們都有。」他亦認為，既然已有大灣區和深圳，香港沒有必要再發展創科，而應該配套內地科技產業從事金融融資工作。他相信，香港的未來發展唯二的機會分別是加密貨幣和黃金儲備的交易，前者被內地禁止，香港作為特區還能拓展，「再搞別的真的搞不了。」

呂大樂則說，香港天然沒有發展科技的土壤。他認識一位被香港用獎學金挖來的優秀物理學狀元港漂，畢業後找工作時才發現「香港根本不重視物理學。」何榮宗亦持相同意見：「我們真的有科技人才能搞出來DeepSeek嗎？不可能的！」過去路徑顯示，香港最好的學生永遠是讀金融、律師、醫生；如今舊有優勢不再，他也感慨迷茫：「最賺錢的行業現在都出了問題，特首也給不出香港轉型的明確方向，我不知道香港需要什麼人才。」

張欣宇認為政府調整本地生和簽證政策是因為「大家把系統玩爛了，要一起承擔後果。」如果放任考試移民，過個兩年，香港的教育資源將失去吸引力。（梁鵬威攝）

「內地人對香港失去了嚮往」

香港卡在了進退兩難的境地：一方面想要追趕科技熱潮，另一方面在發展進程中又畏首畏尾，社會仍未形成統一意見，導致人才流失。與此同時，大量內地人湧港工作也引發「搶飯碗」、「搶奪社會資源」的社會焦慮，許多文科畢業生在香港舉步維艱。近期港府宣布，為「高才通」等計劃下持受養人簽證的學生增設兩年居港要求才能享有「本地生」的教育權利，又在「財赤」、「開源」的背景下增加IANG簽證費用，並且把IANG續簽改為根據合同年限等等，都讓港漂感到不滿，質疑當局只是如割韭菜般收割一茬茬的生產力。

呂大樂指出，「許多香港人認為『人才』跟自己差不多，那為什麼還要去招港漂？」他希望政府釐清自身優勢，確定發展方向，「不能讓每個行業的人都過來。」他也期待「搶人才」政策能夠發揮影響力，「帶來新的東西、新的期望，不一定每個本地人都喜歡，但推動成功可以帶來更多機會。」

何榮宗猜測，政府希望一舉多得——人才來港讀書、交學費、留港發展、貢獻經濟、生兒育女。「但任何一種政策，有20%的成功率就差不多。」在他看來，政府已經做了不少，政策也越來越開放，只是願意來的人不多，「簽證費用或者永居年限，可以繼續放開，但放開後也不見得會有很大成功，可能幫助1%-2%。內地人對香港可能失去了那種嚮往。」他認為，隨着香港越來越「內地化」，「港漂」將越來越不會成為一個問題。

政府「搶人才」、「搶企業」措施記者會。(夏家朗攝）

「IT畢業生在香港是底層」

28歲的港漂李若涵在香港理工大學取得碩士學位後選擇留港，目前從事互聯網金融工作，主攻加密貨幣，同時涉獵金融和科技兩個高薪領域的她卻不看好香港相關產業前景。「最好的金融行業環境都不好，大量裁員，中環好多傳統金融公司都搬去了新加坡。」在她看來，香港傳統金融業疲軟，新興科創行業又百廢待興，其他行業更難吸引人才。儘管有數碼港和科學院，以及未來的「北部都會區」，還有不少頂尖科創企業進駐香港，但基於成本考量，大部分技術部門都會設在內地，未對行業發展產生規模化效益。李若涵的公司正是如此，開發團隊全部聘請內地人。例如內地外賣平台美團旗下的Keeta進駐香港發展業務，「它更需要的是外賣員，而不是程序員。」

香港高校雖有頂尖科研技術，本地也不缺資金和人才，但科創產業發展依然艱難。她畢業後在香港大學的區塊鏈研究室做研究助理，團隊與斯坦福大學合作的前沿技術成果，最終卻只應用於海外市場，本地缺乏相應產業鏈承接轉化。這種現象導致兩個問題：一方面大量科研成果無法在本地創造經濟效益，另一方面程序員就業市場也局限於前端設計等基礎崗位，僅互聯網金融等少數領域能提供高薪。「香港比起內地，體量始終太小。」她認為香港互聯網行業並無優勢，內地公司也可做出海業務。

許多科創行業的內地畢業生都會選擇回內地發展。「公司多，大廠多，選擇多」，相較於內地成規模的大廠培訓體系，香港科創企業幾乎全是中小型公司，招收應屆生意願低，應屆生難以積累經驗，成長空間小。「IT應屆畢業生平均薪資最多兩萬出頭，在香港是底層，但在內地能拿到相近的工資，且生活成本更低、舒適度更高。」她認為，「香港沒有在篩選人才」，儘管有優才、高才的政策，但來者是否優質？能否符合社會發展所需？她對此表示懷疑。

當科創產業停滯不前、金融神話悄然褪色，我們能靠什麼留住人才？