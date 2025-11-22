外賣平台｜競委會「第一守則」劍刺Keeta　如何促進競爭？

「Keeta，你有一張新訂單，請及時處理。」在餐廳堂食聽到提示訊息此起彼落，足以知道其市場佔有率可觀。這個美團旗下的外賣平台前年才登陸香港，但去年一項市場調查顯示，其以訂單計算的市場份額已經達到四成四，緊隨其後的Foodpanda佔三成五，當時尚未敗走的戶戶送跌至兩成一。美團CEO王興今年9月在員工通訊中透露Keeta穩居香港市場首位，在沙特阿拉伯也已經排名前三。



被指具「市場權勢」 Keeta移除餐廳限制性條款

競委會上周三（11月12日）指出，Keeta「在網上外賣送遞的市場內，相當可能具有一定程度的市場權勢」，而其（一）向獨家合作的餐廳收取較低的佣金率，（二）限制他們轉為同時與其他平台合作，及（三）阻止合作餐廳在其他渠道或平台提供較低的餐點價格，或會削弱網上外賣送遞市場的競爭。在競委會表達關注後，Keeta同意先自願修改與合作餐廳的協議，其後再根據《競爭條例》第60條向競委會作出具有法律約束力的承諾。

競委會指Keeta的協議條文或會削弱網上外賣送遞市場的競爭。（鄭子峰攝）

競委會針對Keeta的協議條文，對於普遍食肆而言並不陌生，以往Foodpanda和戶戶送曾經採取相同策略。競委會在2022年宣布調查兩個外賣平台的合作條款會否妨礙新成立平台或小型平台進入市場及擴充業務及／或削弱市場競爭，當時Foodpanda還涉及搭售條文，即合作餐廳必須同時使用其外賣自取服務。

及至2023年12月，競委會與兩個外賣平台達成共識，獨家條款將不再限制餐廳與「低市佔率平台」（定義為市場佔有率不多於一成）合作，其他例如轉為非獨家合作、價格限制等條款則直接取消，合作餐廳才得以鬆綁。

競委會用「低市佔率平台」條款防外賣平台壟斷

獨家優惠在商業世界固然尋常不過，競委會也同意在大多數情況下不會損害競爭。但當時Foodpanda和戶戶送的市佔率分別超過四成，加起來達到九成，而且全港大約一半的外賣訂單都來自與他們獨家合作的餐廳。競委會因此認為Foodpanda及戶戶送「看來具有一定程度的市場權勢」，他們與餐廳的縱向協議因而有可能損害競爭。

香港外賣平台市場，曾經短暫出現「三強」鼎立。（廖雁雄攝）

與此同時，由於Foodpanda及戶戶送「市場地位強大」，競委會認為他們「看來不大可能」被對方的獨家條款封鎖，只是新成立平台或小型平台卻會難以進入市場及擴充業務。所以競委會與兩個平台達成的共識，是他們的獨家條款只須將「低市佔率平台」排除。

競委會在2023年12月掌握的資料顯示，當時Keeta的市場佔有率已超過一成，因此不屬於「低市佔率平台」。換言之當時Foodpanda及戶戶送按照協議修改條款後，依然能夠以較低的佣金率來阻止獨家餐廳與Keeta合作，但不能夠阻住餐廳與當時市佔率不足百分之一的Oddle及點單合作。

Keeta僅花數月即成為行業龍頭 競委會「睇錯市」？

根據競委會與兩個外賣平台的協議，如果Foodpanda或戶戶送的市場佔有率跌至低於三成，他們將「不大可能」構成封鎖效果或其他競爭問題，屆時他們可以重新執行那些合作條文，對餐廳作出限制。

除了競委會監察，消委會亦建議外賣平台加强透明度。（鄭子峰攝）

競委會當時認為Oddle、點單及Keeta「看來無法對 Foodpanda或戶戶送構成充分的競爭制約」，但現實卻是不到幾個月之後，Keeta的市場份額已經迅速攀上首位，戶戶送的市佔率甚至跌穿三成。理論上，戶戶送可以重新實施獨家條款，惟其與Keeta此消彼長的趨勢已無法逆轉。

市場上其他競爭對手（即Oddle及點單）各自的市場佔有率極低，截至2023年11月的單獨市場佔有率低於1%。KeeTa是近期才進入市場的新興競爭對手。這些競爭對手看來無法對Foodpanda或戶戶送構成充分的競爭制約。 競委會（2023年12月29日）

究其性質，外賣平台必須有足夠的餐廳，才能吸引足夠的消費者使用，或者反過來是具備足夠的用戶，才能吸引足夠的餐廳加盟，亦即競委會所稱的間接網絡效應。若然加上外賣員作為第三個因素，就是愈多外賣員送餐，送遞所需時間愈少，在價錢不變之下可以吸引較多消費者選用。

外賣平台競爭 三角關係之外還有什麼？

在這個三角因素之中，競委會當時關注的競爭問題主要是從餐廳這一端着手，認為新平台或小型平台需要累積一定的餐廳數目才能吸引消費者使用，從而有機會在這個市場中形成競爭。但從時序來看，Keeta是在Foodpanda和戶戶送尚未配合競委會以修改條款之前，已經成功突破一成的市佔率。其「銀彈政策」以優惠甚至免運費來吸引消費者，同時以低佣金率來鼓勵餐廳加盟，甚至不惜放棄與Foodpanda或戶戶放的獨家合作關係。

畢竟Keeta背後的是美團，既有技術又有資金，不能簡單歸類為競委會欲保護的新平台或小型平台。即使Foodpanda及戶戶送給予獨家合作餐廳較低的佣金率，但Keeta可以要求更低；即使餐廳不能在其他平台定價較便宜，但對用戶的補貼足以令訂單實際價格顯著低於兩大平台。外賣服務的差異本來有限，比起包裝、送遞時間等因素，價格差異更加影響——甚至決定了——消費者的選擇。

戶戶送Deliveroo在2025年3月10日公布，決定撤出香港市場。（資料圖片）

競委會與Foodpanda及戶戶送的協議差不多兩年過去，原有的「低市佔率平台」不見得突圍而出，反而戶戶送已被擠出香港市場，Keeta穩佔龍頭位置。市佔率可能已經超過五成的Keeta，現在被競委會認為「相當可能具有一定程度的市場權勢」，其對合作餐廳的限制因而或會削弱網上外賣送遞市場的競爭。還不用正式展開調查，《競爭條例》第一行為守則的「劍」已經帶來即時改變。

透過第一階段的自願修訂，相關條文可在短期內修改或刪除，令餐廳及顧客即時受惠。 競委會（2025年11月12日）

