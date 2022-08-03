建築文化．二｜尋覓傳承中西合璧的香港建築　全靠「集體回憶」？

在一些香港人心目中，英殖時期的香港「借來的地方」，因此期間興建的西式古典或中華復興建築都與自己無關；然而，並非所有殖民建築均對香港文化沒有貢獻。例如，香港保育學者李浩然認為，「公屋」就是中西合璧建築的最佳代表之一，他更指出，一些擁有「集體回憶」的建築，就能夠充分突顯香港文化的主體性。不過，也有論者指出，「集體回憶」始終是個心理概念，建基於一種主觀認知，不但容易產生一種「美麗想像」，也難以切切實實描繪香港建築文化的面貌。



談及「歷史建築」，就離不開「殖民時期」，香港大學前建築文物保育系副教授李浩然認為，當殖民心態出現改變，人們對本土歸屬就會產生更加清晰的概念。

李浩然反問《香港01》記者：「你覺得最代表香港的是哪一類建築物？你跟我應該有同樣的答案。」本身是「90後」的記者如是說，唐樓應該較能代表普羅大眾，但李浩然回應指，「唐樓是戰前的，上一輩應該會說是唐樓，但新一代可能會說公屋。」他進一步表示，「事實上，香港真正的中西合璧建築就是公屋，但一般人都會忽略。」

有人會疑惑，儘管公屋生活的確反映香港在地文化，但從建築文化上來說，極具包浩斯建築風格的公屋到底如何體驗中西合璧的特色？

詳細內容請閱讀第328期《香港01》電子周報（2022年8月1日）《尋覓傳承中西合璧的香港建築 全靠這些「集體回憶」？》。

華富邨是香港其中一座殖民時期落成的屋邨，至今以達55年，近年面臨清拆重建，不少香港人對此感不捨，反映出公屋對香港文化具深遠意義。（黃寶瑩攝）

香港大會堂為法定古蹟，它不只是殖民時代平等的代表，還是市民的集體回憶。（廖雁雄攝）