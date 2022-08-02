建築文化．一｜英殖遺留歷史建築　說了怎樣的香港故事？

「歷史建築」是人類生活與自然環境不斷相互作用的文明產物，而不同的建築風格當中往往蘊含前人的精神智慧、藝術追求、豐富想像，等待着後人的探索與發現、繼承與發揚。不過，在香港，「歷史建築」往往離不開「殖民背景」，而「殖民背景」又伴隨着「民族屈辱」，這些建築難免面臨保育或清拆的爭議。然而，在爭議背後，其實是香港對於自身文化的疑惑——港英時期遺留的歷史建築對香港文化結構帶來什麼影響？在「說好香港故事」時，應該如何面對殖民歷史及其文化產物？



英殖期間，西方的制度、語言、文字、思潮等流入香港，碰撞出中西交融的獨特文明。回歸25年，香港依然保留不少林林總總的「物質」（tangible）及「非物質」（intangible）文化遺產，包括不少歷史建築。

但由於「殖民歷史」伴隨着「民族屈辱」，一些文化遺產面臨保育或清拆的爭議。只是，這些爭議大多從政治角度出發，卻未有深入討論到底何謂「香港文化」，亦未有坦然面對英殖歷史對香港文化結構在物質文化、制度文化及精神文化等層面的深入影響。

「文化」本身就是一個極為抽象的詞彙，不同的文化學者、人類學家、社會學家、哲學家、考古學家對此莫衷一是。基於對「香港建築文化」定義的模糊，一些人甚至會將香港的中華建築和西式建築放在對立面之上，誤以為兩種風格有競爭關係。

直到回歸第24個年頭，國家《十四五規劃綱要》終於將香港的文化地位寫進國家規劃中，並明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，此刻香港對於自身文化的各種疑惑旋即浮上桌面——甚麼是香港文化？英殖歷史建築能否代表香港文化？

詳細內容請閱讀第328期《香港01》電子周報（2022年8月1日）《英殖遺留歷史建築 說了怎樣的香港故事？》。

去年國慶日，「愛港大聯盟」、「同心護港」等組織到特區政府總部請願，要求將「維多利亞公園」改為「人民公園」。（盧翊銘攝）

有不少人對於殖民建築有所誤解，以為禮賓府這類富西式古典主義的建築就是代表。（梁鵬威攝）

嶺大歷史系副教授徐頌雯傾向相信港英政府是基於現實考量興建大量西式樓房，而非刻意性的政治考量。（余俊亮攝）