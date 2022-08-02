建築文化．一｜英殖遺留歷史建築 說了怎樣的香港故事？
撰文：劉彥汶
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「歷史建築」是人類生活與自然環境不斷相互作用的文明產物，而不同的建築風格當中往往蘊含前人的精神智慧、藝術追求、豐富想像，等待着後人的探索與發現、繼承與發揚。不過，在香港，「歷史建築」往往離不開「殖民背景」，而「殖民背景」又伴隨着「民族屈辱」，這些建築難免面臨保育或清拆的爭議。然而，在爭議背後，其實是香港對於自身文化的疑惑——港英時期遺留的歷史建築對香港文化結構帶來什麼影響？在「說好香港故事」時，應該如何面對殖民歷史及其文化產物？
英殖期間，西方的制度、語言、文字、思潮等流入香港，碰撞出中西交融的獨特文明。回歸25年，香港依然保留不少林林總總的「物質」（tangible）及「非物質」（intangible）文化遺產，包括不少歷史建築。
但由於「殖民歷史」伴隨着「民族屈辱」，一些文化遺產面臨保育或清拆的爭議。只是，這些爭議大多從政治角度出發，卻未有深入討論到底何謂「香港文化」，亦未有坦然面對英殖歷史對香港文化結構在物質文化、制度文化及精神文化等層面的深入影響。
「文化」本身就是一個極為抽象的詞彙，不同的文化學者、人類學家、社會學家、哲學家、考古學家對此莫衷一是。基於對「香港建築文化」定義的模糊，一些人甚至會將香港的中華建築和西式建築放在對立面之上，誤以為兩種風格有競爭關係。
直到回歸第24個年頭，國家《十四五規劃綱要》終於將香港的文化地位寫進國家規劃中，並明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，此刻香港對於自身文化的各種疑惑旋即浮上桌面——甚麼是香港文化？英殖歷史建築能否代表香港文化？
詳細內容請閱讀第328期《香港01》電子周報（2022年8月1日）《英殖遺留歷史建築 說了怎樣的香港故事？》。