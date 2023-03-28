朝港晚深的跨境學童．一｜疫下封閉成長　社交能力下降

「跨境學童」擁有陸港兩地生活經歷，本應享受跨境資源優勢，但從實際經驗來看，相對一般學生而言，跨境學童彷彿是一種另類弱勢群體。他們每天上學放學通勤時間過長、不諳廣東話、難以融入本地群體，容易被孤立、被邊緣化，影響身份認同感和社會歸屬感，不利心理健康和個人成長。三年疫情期間，來回邊境的生活方式難以為繼，不乏研究指出，他們的學習進度落後、社交能力更為不足，更難融入港深兩地社會。如今疫情過去，但跨境學童所面對的困局，仍然存在。



「朝港晚深的跨境生」深度報道系列四之一



跨境學生在疫情期間，來回邊境的生活方式難以為繼。到底，他們面對怎樣的困難？（林志龍攝）

疫前朝港晚深，疫下封閉成長

2023年2月6日，行政長官李家超宣布香港與內地於2月13日全面通關，不再設有每日通行名額和出入境核酸檢測要求。教育局局長蔡若蓮同日宣布，2月8日安排中學跨境學生回港上課；至2月22日，小學、特殊學校及幼稚園跨境學生也全面恢復全日面授課堂。

小六跨境學童文同學，不等教育局安排，在通關首日已經迫不及侍穿過深圳灣口岸，回到闊別三年的實體校園。早在2月2日，陸港仍然事實有限度通關的情況下，文同學已經率先來港，到屯門綜合政府大樓辦理回港證件，為復課作準備。她跟在父親身後，穿着白色汗杉、黑色長褲，梳着中分低馬尾，有些怕生。追溯起來，文同學對上一次來港上學已是2020年。她是香港人，父母及姐姐是內地人，一家四口住在深圳南山區一帶。

疫情期間，跨境學童過去每日來回關口的上學模式難以為繼，隨之而來的是三年來周而復始、無事不出門的網課生活。缺乏了正常的成長經歷，對於如何與人交流、互動、接觸社區、學習文化、建立自我，一旦錯過了便一去不返。網課對學童成長帶來不可磨滅的影響，對父母亦然，但比起發現子女身上的端倪，他們更容易忽略自身的焦慮。

跨境生文同學今年就讀小六，上次來港上學已是2020年。（林志龍攝）

文父：順其自然，沒什麼感覺

談及文先生當初來港生育的決定，他雙手交疊，右腳一直來回提踏：「當時周圍很多朋友都是這樣做，我們覺得挺好的，就跟着做，沒什麼太大目的。」是哪方面好？「沒有說好不好，只不過身邊有好多朋友過來，我又有這個想法，就跟着做，沒太多想法。」

至於女兒未來的發展方向，他說「順其自然」，「讀完小學到中學。到了大學，他按照自己的想法，想去哪就去哪，我沒有特別干預他去哪發展。」

「雙非」身份有沒有遭人冷眼？女兒復課後有沒有適應問題？會否難以融入社會？「沒什麼感覺。」他同樣否定，輕描淡寫地表示毫不擔心，「網課當然及不上現場交流，但老師與同學之間也有經過視頻交流，在學校和交流上不會生疏得很厲害。」他稍稍斜看身旁的女兒，形容她性格開朗，與兩地同學打成一片，「只不過是上學路程遠些。」

在上水就讀中一的鄭同學也是跨境學生。他是香港人，父母及哥哥則是內地人，一家四口住在福田口岸附近的居民區。

自2019年12月，小學四年級下學期開始的整個升中階段，鄭同學都在家上網課。採訪當天，他身穿學校體育服。鄭太說，很多跨境學童沒有校服，她特意要求兒子穿校服上網課，營造學習氛圍。被問到讓幼子來香港讀書的原委，鄭太直指香港教育資源較優。

跨境生鄭同學現年中一，於上水一帶上學，是香港人，其父母及哥哥同樣是內地人。（林志龍攝）

鄭母：缺乏校園生活，擔心「社恐」

不過，在疫情期間，跨境學童的校園生活深受掣肘，無法在課內外與同學和老師實體互動，即使再優質的教學資源，亦被封關阻斷。截至2020年10月，全港有26,971名幼稚園及中小學跨境學童，涉及825所學校。過去三年，這批學生只能在家上網課。

學校遷至虛擬網絡，無疑是中小學生學習的普遍挑戰。幸而鄭同學的學業成績一直排名年級前十，並在疫情之下考入一所北區名校，鄭太總是在言談間一再提起這所學校的名字。鄭同學謙虛地說，「（學業）沒有明顯退步，可能退步了一點點。」

惟在鄭太眼中，三年網課經歷，對兒子的影響，可不是「一星半點」。她發現，兒子的性格變得內向，說話也比以前小聲了，「我擔心他有些社交恐懼，長時間沒與同學接觸，不知道怎樣跟人相處。」

一提到兒子上學情況，她就話接話地說下去：擔心兒子成績退步、擔心缺少校園生活的兒子出現社交問題、擔心他不會說粵語......被問到兒子未來發展方向，她更斬釘截鐵地說，「他就是要考『港三大』！這是他自己說的。然後留在香港或者深圳工作都可以。 」後來，她又說，「成績是一方面。最重要的是，身心健康，我比較關心這一點，你看他，交不到朋友。在學校，他有集體生活。在這邊沒有集體生活，就他一個人......」

文同學坦言，網課缺乏交流，導致成績退步。（林志龍攝）

調查發現：成績退步、不願出門

文同學回憶這三年來的網課經歷：「8點10分起床，兩節課堂、一節小息，兩節課堂、一節小息，再兩節課堂，直到12點50分放學......」反反覆覆，「感覺好無聊。上課有時候很睏，很容易睡着。」成績難免退步，因為「網課上與老師、同學沒什麼交流。」

文同學的書櫃上，每層都擺放着不少手工藝品，有畫作、有用即棄膠樽剪成的薔薇，中層擺着一個日式建築紙模。那是她在新年期間，與姐姐和朋友，合力拼成的紙模。她喜歡做手作，喜歡美術科，但窩在家中三年，只能夠眼睜睜看着同學上美術室畫畫，「家裡的材料不夠，做不了。自己也有心理準備。」文太指，2021年疫情比較嚴重時，幼女在家沒什麼特別事情做，看手機、用平板，久而之之，有一陣子不願出門。

缺乏正常的校園生活、學業成績有些退步，都讓家長盼着復課的到來，惟復課似乎看不到頭。港府曾於2020年5月宣布全港學校自5月27日起分階段復課，中三至中五學生先行，中四至中二學生則於6月8日復課，幼稚園K3至小三學生再於6月15日復課。港府又在同月20日表示，已跟深圳市政府多個部門商討跨境學童復課可行性，初擬一套方案。

但沒想到，一拖就是三年，直到2023年的2月初才敲定跨境學童的復課安排。

過去三年，香港國際社會服務社進行了三次跨境學童問卷調查，隸屬機構的香港賽馬會跨境家庭新里程計劃主任倪怡潔指出，研究發現學童長期在家上網課，成績故然有所退步，而視力、身體素質相應變差，更有厭學、抑鬱個案出現，「家長普遍較為焦慮。」