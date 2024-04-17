早到=好員工？女子遲到被質問　嘆人人效率唔同：點解逼準時返工

準時返工是不少公司對員工的基本要求，但也有公司會給員工彈性上班時間的安排。最近1名女子就在網上討論區發文慨嘆，表示早前被公司行政部同事質問上班遲到的原因，她對此感到不滿，認為每個人的工作效率不同，加上她間中也會加班工作，直言「點解要逼全世界人準時返工？」，又指早到公司並不等同工作表現好。



1名女子在網上討論區發文，表示早前被公司行政部同事質問上班遲到的原因，但她認為每個人的工作效率不同，直言「點解要逼全世界人準時返工？」（《我要準時下班》劇照）

樓主在連登討論區以「準時翻（返）工真心onX（戇X）」發文，表示早前上班遲到，被公司行政部的同事詢問原因，她當下心想「又唔見我OT嗰陣你問我做咩咁忙要OT」，並認為每個人的生產力和工作效率不同，因此真正需要的工作時數都不盡相同，「點解要逼全世界人準時返工？」。

樓主續指，即使其他同事提早到公司，也只是無所事事地等待時間過去，「我做足咁多個鐘咪一樣，反正啲同事早返到公司都係hea㗎啫，唔明點解早到公司=好員工=Performance（工作表現）好？」。

樓主續指，即使其他同事提早到公司，也只是無所事事地等待時間過去。（《校對女王》劇照）

帖文引來網民熱議，回應亦非常兩極，有人認同樓主的觀點，認為工作能力不應與上班時數掛勾，「有彈性嘅公司，通常員工有返咁上下生產力」、「有冇問Admin點解唔可以準時放？」、「返親Office都係彈性時間上班，理解唔到準時返工嘅必要性喺邊」。

然而，也有部份網民批評樓主連最基本的準時也做不到，遑論其他工作要求，留言指「咁妳咪搵份啱妳『Productivity（生產力）鐘數』嘅工囉」、「準時是種美德，妳約咗人遲到妳會點諗？」、「不滿意嘅可以離開」、「準時咁小事都做唔到，早10min起身好難？」。