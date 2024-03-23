商品放自己購物袋　孕婦付款仍被當小偷　遭貼「大頭相」委屈報警

付款後仍被當小偷！內地有女子到商場逛街，先於其中1間飾品店購物，並持該手提袋進入屬同一公司旗下的美妝店繼續購物。由於她沒有其他袋子，故將待購商品放進手提袋裏，不料卻有店員因此以為她是小偷，將袋裏物品全都倒在地上，要求她馬上結賬。事隔近1個月她再次到訪美妝店，發現自己沒有「打碼」照片被貼在收銀櫃檯，更被列為「重點顧客」，意指她是小偷，大感委屈遂報警。



事後店方將照片撤走，並在收銀櫃檯貼出道歉信，就事件對客人造成的心理傷害致歉，承諾往後不會惡意揣測無辜消費者；惟公司負責人表示，「你沒有結賬不算偷，但這個行為真的不好」。事件引來網民兩極討論，有人質疑商店做事武斷；亦有留言覺得客人有責任避免做出惹人誤會舉動。



有內地女子被商戶當作成小偷，遭貼照片被列為「重點顧客」。（微博影片截圖）

內地媒體報道，事發於上月18日，陝西有34歲女子到商場購物時，遭場內某商店誤當成小偷。當事人賀女士表示，當天她在涉事商場其中間飾品店購物，買了1條圍巾，而同層有不少該商舖連鎖分店，她付款後攜帶該品牌購物袋，前往屬同一公司旗下的美妝店繼續購物。

賀女士稱自己是孕婦，由於進店時沒人提醒她不能拿袋子，也沒人提醒要推購物車，加上她沒有其他袋子，只好將待購商品放進上1個商店提供的手提袋裏。不料其中1位店員態度惡劣地將袋子搶走，將內裏全部東西倒在地上，要求她馬上前去結賬。她當時沒有和對方理論，只說了句「沒買完」便繼續逛，該店員甚至跟在其身後，直至看見她付款離開店舖才肯罷休。

事隔將近1個月，賀女士於3月12日再次到訪美妝店，她發現自己沒有「打碼」的照片非常清晰被貼在收銀櫃檯，照片上還被標為「重點顧客」，即暗示她為小偷。她認為自己當時並非沒有結賬便離開店舖，絕不能因此斷定她是小偷，既委屈又生氣下，報警求助。

事後店方即時將照片撤走，並於13日下午在收銀櫃檯貼出公開道歉信，對於侵害賀女士肖像權和名譽權表示抱歉，亦就事件對她造成的心理傷害致以誠懇道歉，承諾往後不會惡意揣測無辜消費者。不過該公司負責人解釋，由於他們是開放式商店，「你沒有結賬不算偷，但這個行為真的不好」，因為東西丟了他們就需要賠償。

商戶就事件貼出公開道歉信，承諾往後不會惡意揣測無辜消費者。（微博影片截圖）

事件引來網民兩派討論，有人質疑涉事商店做事過於武斷，「至少出了門口再上去抓啊，這樣就認定人家偷？」、「商家你要追蹤到位再貼別人，這不給自己找事嗎」、「她就算藏內褲裏，在沒結賬沒離開店之前，都不能把她認定為小偷」、「要是我就不結賬，東西就不要了，沒出門你盯就盯着，沒到結賬時間你老闆急個毛」。

惟有留言指出客人有責任避免做出惹人誤會舉動，「瓜田李下」、「沒有結賬卻把東西放進前1個購物袋，很容易被人認為是小偷，就跟塞進自己兜裏一樣」、「想做正直的人就不要做惹人懷疑的事」、「我去社區門口買東西如果手上有他們店裏也有的商品，我會進門就說一下是從其他店買的，不然人家以為是自己店的」。

（綜合）