順利邨有綠的站！深圳灣口岸搭綠的去順利邨遭拒載　原因竟是...

原來有新界的士站一直隱藏於市區之中！最近有網民於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」大呻遭的士司機拒載的經歷。他稱近日在深圳灣口岸的士站欲坐新界的士前往觀塘順利邨，但遭司機趕下車，而且連續幾位司機也拒載，令他大感失望，「有啲司機仲大聲叫我躝添！最後只好坐巴士回家，估唔到香港坐的士都幾麻煩」。



順利邨新界的士站為「新界的士可提供服務的主要設施及公共運輸交匯處」，但有條件限制，只限經清水灣道往返西貢區。（Google地圖圖片）

不少網民紛紛留言，稱曾見過順利邨確實有新界的士落客站，但很少見有的士出現，「其實呢個位可以搭綠的嘅，我多數都係西貢搭出順利」、「呢個的士站好耐啦」。網民又指樓主選擇新界的士是不智的做法，「要兜好大個圈返去」、「正路都紅的啦…做咩坐綠的」、「綠的要行西沙西貢先去到順利邨。仲貴過紅的喎，你唔係諗住綠的仲平過紅的呀嘛」。

不少網民紛紛留言，稱曾見過順利邨確實有新界的士落客站，但很少見有的士出現。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

根據運輸署網站資料顯示，順利邨新界的士站為「新界的士可提供服務的主要設施及公共運輸交匯處」，但有條件限制，只限經清水灣道往返西貢區，順利邨內只能使用順景街以北的一段順利邨道南行、順景街、順景街與新清水灣道之間的一段利安道西行及由觀塘區界線至順清街的一段新清水灣道。

換言之，該站其實為市區、新界的士交接處，主要接送西貢區乘客讓其在該處，換乘市區的士或其他交通工具出市區。除了順利邨，青衣機鐵站、荃灣港鐵站、沙田威爾斯親王醫院、坑口港鐵站等亦可供新界的士行走。

（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）