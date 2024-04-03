港鐵金鐘站離奇現象　打工仔齊等出閘　小紅書男明原因︰咁樣慳錢

許多打工仔乘搭港鐵上班，正常會迅速入閘出閘，避免浪費時間，但1名男子在小紅書上載影片，顯示多名打工仔早上在港鐵金鐘站內一起等出閘。當時鐘顯示是早上7時15分，大家才出閘，原來港鐵提供「早鳥」折扣優惠，車費75折，金鐘站正是其中之一，小紅書男車費由12.8元降至9.6元。網民紛紛留言指「差嗰一兩分鐘肯定等啦」、「原來是有優惠」、「不如等到60歲有2蚊搭車」。



片中可見，眾人早上站在港鐵金鐘站閘機前方位置，不願出閘，短片出現「不出閘！等什麼？」的紅字。（小紅書影片截圖）

樓主在小紅書上載影片，長約8秒，可見眾人早上站在港鐵金鐘站閘機前方位置，不願出閘，短片出現「不出閘！等什麼？」的紅字，鏡頭轉向附近時鐘，仍然是7時13分。去到7時15分，港鐵「早鳥」折扣優惠生效，眾人馬上出閘，樓主亦指自己車費由12.8元降至9.6元，形容是「香港人的生活#省錢」。

多名網民紛紛留言指「我係個土生土長嘅香港人，我都唔知」、「唔知有得平」、「完全唔知，不過呢個時間未瞓醒」。

樓主指自己車費由12.8元降至9.6元，大讚「省錢」。（小紅書影片截圖）

港鐵提供「早鳥」折扣優惠，除公眾假期外，逢星期一至五早上7時15分至8時15分，使用成人八達通在任何指定核心市區車站出閘，即可享車費75折優惠，早晨折扣優惠可與轉乘優惠、特惠站優惠及全月通連接車程75折優惠同時使用，中環站、金鐘站和旺角站正是部份指定核心市區車站。

（綜合）