米酵菌酸奪命惹關注！醫生解食物安全6大迷思　「3秒定律」可信？

台灣「寶林茶室」素食餐廳爆發食物中毒事件引起港台網民關注，當地衛福局指事件是「米酵菌酸」引起，但毒素源頭仍然未明。台灣有小兒感染科醫生在社交平台表示，雖然真相有待釐清，但整理了對於食物安全的6大迷思，供網民參考，包括不時有人提出的「3秒定律」，即食物跌在地上後3秒內拾起來仍可食用等。



食物中毒最壞情況遠遠示止肚痛。（示意圖／Getty Images）

台灣醫生李尚謙在facebook專頁「小兒感染科李尚謙醫師」發文，指A13事件（台北信義遠百A13「寶林茶室」）仍在調查中，但科學講求證據，關於食安風險，有6大迷思好應該釐清。

迷思一：食物中毒是最後一次吃的食物引致

除了部份毒素和病毒，多數食物中毒需要幾小時或更長時間發病。食物中毒症狀可能在吃受污染食物後的幾小時至幾周內出現，「因此，你的上一餐食物可能是無辜的」。

迷思二：食物中毒最懷情況是肚痛

今次事件有人死亡已證明是錯誤想法。食物中毒案例大多輕微，而且症狀只持續1、2天，除胃部不適，發燒、腹瀉、嘔吐和脫水都很常見，如果情況嚴重要求醫。較少見但可能出現的嚴重症狀，還包括癱瘓、腦膜炎和死亡。

網傳的「3秒定律」其實不能保證食物安全。（示意圖／Getty Images）

迷思三：食物掉地3秒內可撿起吃（在香港又稱3秒定律）

即使看起來、聞起來沒問題，但髒了就是髒了，不會因為小於3秒就無事。另外，部份食物看起來和聞起來沒問題，也不代表吃下肚沒事，別單靠視覺和嗅覺判斷食物是否腐敗，致病的細菌不會影響食物味道、氣味或外觀。

迷思四：不能把還熱的食物放入雪櫃

「超級多人有這種錯誤觀念」，還熱的食物也可放入雪櫃。食物可以分為小份在雪櫃內更快冷卻，易腐敗的食物應2小時內放入攝氏4或以下的雪櫃。如果將食物放在枱面放涼，而且超過了2小時，應該馬上棄置，因為食物在室溫下超過2小時，上面的細菌可能會快速繁殖。如果食物放置室內或室外溫度高於32度，應1小時內冷藏或棄置。

食物中毒出現發燒、腹瀉、嘔吐和脫水都很常見，情況嚴重應求醫。（示意圖／Getty Images）

迷思五：微波爐可以殺死細菌

微波爐不能殺死細菌。

米飯、炒飯或相關食材如放太久又重複加熱，可能產生毒素。（資料圖片）

迷思六：食物只要加熱過就安全

部份細菌無法透過加熱分解，例如仙人掌桿菌（Bacillus cereus）分泌的毒素跟這次的米酵菌酸。在食物中毒案件中最惡名昭彰的細菌就是仙人掌桿菌，菌的周圍佈滿短鞭毛，像仙人掌而得名，可經由食細菌本身或由細菌產生的毒素造成食物中毒。中毒形態分嘔吐型和腹瀉型，前者和米飯（炒飯）放太久又重複加熱有關，後者和肉湯、肉汁有關。

（facebook專頁「小兒感染科李尚謙醫師」）