嘔！奶奶撿鄰居棄置膠樽重用稱：洗洗就乾淨　人妻1招咁反擊絕了

環保節儉雖是好事，但都要注意衛生！台灣有人妻指奶奶為省錢，不只撿起家中被棄的膠樽重用，更會主動向左鄰右里索取被棄的膠樽。得悉奶奶的嘔心舉動後，人妻立刻召開家庭會議商討，不過奶奶態度堅定，認為「洗一洗就乾淨了呀」，而丈夫亦未有與妻子站在同一陣線。人妻生氣不已下使出招搫擊，前往餐廳請求老闆給予一袋客人用過且未清洗的筷子，稱「洗洗就乾淨了呀！」，揚言往後一日三餐都會幫他們使用這些筷子，讓母子當場無話可說，她更即時將全部膠樽拿去回收。不少網民大讚樓主反擊招數優秀，「大快人心」，又揶揄「衛生紙用過一樣可以回收再利用啊」。



台灣有人妻指奶奶為省錢，竟然撿起鄰居棄置膠樽重用，並稱「洗洗就乾淨」。（GettyImages／示意圖）

「老娘我真的快崩潰」該人妻在facbook群組「毒姑九賤婆媳討論區」嬲爆發文，指較早前放連假，最開心莫過於在家吃零食喝飲料，但她倒垃圾時，意外發現垃圾桶居然沒有回收物，仔細觀察才知道，原來奶奶會收集所有膠樽並重新使用，而最令人嘔心的是，她還會向鄰居索取被棄置的膠樽。

樓主大為震驚，隨即召開家庭會議，豈料奶奶居然表示她有進行消毒，「洗一洗就乾淨了呀」，她質疑此舉極不衛生，擔心會影響健康，無奈奶奶還是堅持己見，指出不只可以省錢，平日榨果汁都可以用來盛載；而丈夫大概是知道母親的習慣，覺得還可以接受所以沒有發聲。

樓主忍無可忍，只好前往餐廳，請老闆給予一袋客人用過且未清洗的筷子，然後放到奶奶和丈夫面前，大喊「要省是吧！我也去撿人家吃過的筷子」。丈夫見狀秒斥「妳發什麼神經？」。不過樓主馬上反擊「洗洗就乾淨了呀！你們自己說的」「「用人家用過的覺得沒差」，又指若然對方覺得沒問題，她往後一日三餐都會替他們準備別人用過的碗筷。

所幸的是，母子後來終無話可說，樓主當着奶奶面前把全部膠樽丟去回收，苦言「還好他們閉嘴了，要不然我就要拿電蚊拍打人了」。

人妻求助餐廳老闆，給予客人用過且未清洗筷子，威脅一日三餐都會替她準備這些碗筷，迫使對方無話可說。（《寶寶大過天》劇照）

不少網民大讚樓主反擊「大快人心」，「用魔法打敗魔法，沒問題」、「處理的方式很棒耶，不只是吵一吵罵罵而已，還有實質動作，太優秀了」，並調侃「衛生紙用過一樣可以回收再利用啊」。有同為媳婦的網民就大呻家中老人奇葩的衞生習慣，「我公公（老爺）也是，在他面前吃飯一定要求所有人公筷母匙，他自己可以一雙筷子夾全部，包括湯也是筷子在那攪」。

不過有留言指樓主方法未必完全可行，「我覺得這方法也要看你遇到的人，像是婆婆是房子主人，又是強勢女王，你對他們這樣說話，（她）會跟你沒完，還遇到個媽寶（丈夫）你就輸了」、「.有沒有想過萬一她說妳好棒，真的答應了，怎麼辦啊」，樓主則解釋由於房子車子全在其名下，加上她有「先小人後君子」，「我會給她自己洗自己用，前提有說『發生意外不關我的事情』」。

（FB「毒姑九賤婆媳討論區」）