男子外賣燒鵝下庄　埋單驚見飯盒額外收$3　網民批搶錢：自取滅亡

隨着「走塑」政策陸續實施，外賣用的餐具和食物盒隨即引來不少人討論。最近1名男子在大角咀1間食肆點了「荔枝柴燒鵝下庄」的外賣，結賬時才發現除了燒鵝138元，還有膠袋和飯盒的額外收費，其中飯盒更要價3元，讓他直言「你咁樣收費，以後去少啲」，而不少網民亦紛紛熱議，. 更認為店方的做法猶如「搶錢」，指「而家好多餐廳乜嘢都收錢，. 自取滅亡」。



樓主在大角咀1間食肆點了「荔枝柴燒鵝下庄」的外賣，結賬時才發現除了燒鵝138元，還有膠袋和飯盒的額外收費，其中飯盒更要價3元。（facebook圖片）

該名男子在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，並上傳收據的照片，顯示他買了1份「荔枝柴燒鵝下庄」的外賣，價格為138元，另外飯盒和膠袋分別為3元及1元，總額142元。樓主在文中不禁直斥，「飯盒要$3？，你咁樣收費，以後去少啲」。

帖文引來不少網民討論，有人認同樓主所言，認為店家巧立名目新增各種收費，「飯盒又要+3，膠袋又話+1，搵笨」、「變相加4蚊，酸梅醬使唔使另外畀錢？」、「應該張單又要收錢！飯盒嗰條橡筋都要收錢！咁樣先合理」、「自食其果，很快冇人幫襯」、「凡係巧立明目加錢嘅，一律不幫襯！「而家嘅外賣：個盒+3蚊、凍飲+4蚊、爛鬼紙叉+1蚊、膠袋+1蚊、個午餐58蚊=67蚊」。

樓主在文中不禁直斥，「飯盒要$3？，你咁樣收費，以後去少啲」。（網上圖片）

不過，也有網民認為假如樓主想省下飯盒的費用，大可自備食物盒，「自己帶飯盒囉，唔想畀嘅」、「如果係好好食嘅就冇所謂啦」、「要自備飯盒」；另有人就建議「以後自己煮，慳好多啦」，或者讓店家考慮將收費加在食物本身，「寧願加2元在食物上，心理上舒服點，連膠袋加4元，有趁環保打劫的感覺」。