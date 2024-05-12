大學課室放層層疊！以抽積木方式「決定誰倒垃圾」　網民讚夠公平

這樣的分工，相信沒有人有異議吧！日本京都大學有學生近期在社交平台貼出圖片，分享課室的「神秘制度」，只見桌子上放置「層層疊」積木，旁邊紙條寫着「來到研究室的人先抽一根，倒掉的話就乖乖去倒垃圾」，以公平方式分配誰人負責倒垃圾。不少同學為逃避倒垃圾任務，紛紛抽取下方積木，企圖「陷害」他人，同時令層層疊變得「岌岌可危」。有網民就大讚這種分工方法公平，既不會讓一個人負全責，亦能為日常雜務增添遊戲樂趣。



日本有大學課室放置層層疊，目的以抽積木方式「決定誰倒垃圾」。（X「television_met」圖片）

京都大學有學生在X（前稱Twitter）帳號「television_met」上傳圖片，顯示課室近門口的桌子上放置「層層疊」積木，而前方則有1張紙條寫道「來到研究室的人先抽一根，倒掉的話就乖乖去倒垃圾」，以公平的方式分配誰負責倒垃圾，樓主形容「課室引進1種很有趣的制度」。

有學生於X帳號「kutamuuuuu178」持續分享層層疊的變化，第2日層層疊下方積木明顯變少，形成「上重下輕」。至第3日時，同學仿如要互相陷害，竟繼續抽走下方積木，令層層疊看上去「岌岌可危」，不過樓主第4日貼出圖片，證實層層疊仍未倒下。

網友都大讚這種分工方法有趣，制度不但確保分配任務的公平性，加上等待「層層疊」倒下一刻，剛好可以累積一定的垃圾量，同時也為日常雜務增添了遊戲的樂趣。

（綜合）