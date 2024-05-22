新手媽母乳過多！老公「幫口」飲人奶　累妻住院女斷奶　原因曝光

不少母親推崇母乳餵哺，一旦乳量過多怎辦？近日內地1名新手媽媽就遇上這個問題，因乳量多而女兒吃不完，憂心乳汁過盛形造成乳凝塊，甚至出現「塞奶」。正當新手媽不知所措時，丈夫竟提出「幫口」，指既然女兒吃不完，不如讓他來把人奶喝掉。沒料到數天後，新手媽的胸部因受感染要住院治療，結果更令女兒沒法喝母乳。醫生其後揭開事作原因，更呼籲各位新手爸媽要多加注意。



被丈夫吸吮母乳後，新手媽的胸部因受感染要住院治療，結果更令女兒沒法喝母乳。（示意圖／Getty Images）

綜合內媒報道，內地1名姓馬的新手媽媽，早前因人奶產量過盛，初生女兒吃不完，擔心會形成乳凝塊而造成「塞奶」，當其丈夫知悉後，竟自動請纓「幫忙吸吮兩口」，讓他來「幫輕」妻子。

沒料到丈夫「幫口」飲母乳數天後，馬女突然感到胸部有脹痛，故需到醫院檢查，其後發現胸部受感染，需住院治療。馬對到自己被感染的結果令生氣又難過，沒料到會因此而入院，女兒亦因此沒法吃母乳。

醫生解釋，因成年人口腔內含不少細菌，如跟乳頭接觸，很大機會令哺乳期的母親受感染，情況可以很嚴重，故提醒新手媽媽應多加注意！

醫生解釋，因成年人口腔內含不少細菌，如跟乳頭接觸，很大機會令哺乳期的母親受感染，情況可以很嚴重。（示意圖／Freepik）

翻查資料，如遇上母乳過多，媽媽們可先嘗試避免吃催奶食物，如花生、絲瓜等。此外，媽媽們亦可嘗試以半躺式姿勢餵哺寶寶，有效避免母乳過多問題。另一方面，媽媽可參考坊間不同方法，如跟寶寶進行母乳浴、製作母乳皂或母乳乳液、及以母乳取代食譜中的牛奶等，都能有效處理過剩的母乳。

（綜合）