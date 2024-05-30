女友太有錢！見家長遭富豪世伯寸爆　月入$9.5萬港男：當我地底泥

生於小康之家、爸爸月入23萬元的港男，自己當律師月入9.5萬元，這個「package」是許多港女眼中的超級筍盤！可惜他交往的是上市公司主席的女兒，結果慘被看不起！有港男在討論區發文「警世文」，指「女朋友太有錢冇好下場」，奉勸切勿跟有錢女拍拖。事緣樓主的前女友自稱家人經營小生意，直到「見家長」才驚覺世伯是上是年收數千萬元的上市公司老闆，結果慘被嘲諷，暗寸其爸爸只是普通打工仔，又嫌棄他做律師難發達，結果2人亦分手收場。樓主直言「去溝公屋妹人哋當我sugar daddy（金主爸爸）咁拜」，故覺得跟富家女拍拖係「攞嚟難受，畀人當地底泥」。



有網民安慰樓主，指「心態決定一切啦，又使吓吓放喺心」、「個世界就係咁現實」；不過亦有網民指責樓主心地差，「你咪又係睇唔起住公屋啲人」。



有港男在討論區發文分享與前度交往的經驗，奉勸大家拍拖前要了解對方家底，切勿跟有錢女拍拖。（淚之女王》劇照）

樓主在Dcard討論區以「發現女朋友太有錢冇好下場」為題發帖，表示自己家境不俗，今年28歲任職事務律師4年，月入9.5萬元，而父親是公司管理層，月薪達23萬元，足以養活一家四口。

樓主跟前度相識半年，女方一直表示家人是經營小生意，但直至見家長時，才得知世伯是年收3,000至4,000萬的上市公司老闆。前度一家住在目測3,500尺的頂層複式單位，首次拜訪便察覺對方的家非常寬敞，「佢客廳等於我屋企嘅size 」。

當世伯詢問家底時，樓主稱父親是公司管理層，世伯卻指「哦，即係打工仔」；當知道樓主是做律師時，則說「律師都幾辛苦，工時長，生意最近有麻麻哋」。樓主不滿世伯鄙視他家境差，覺得跟前度價值觀相差太遠不會有幸福，最終分手。他大呻「未試過咁樣畀人睇唔起」，認為跟公屋妹拍拖較有優越感，反而跟有錢女拍拖會被當作「地底泥」。

樓主指前度一家住在目測3,500尺的頂層複式單位，首次拜訪便察覺對方的家非常寬敞，「佢客廳等於我屋企嘅size 」。示意圖。（《淚之女王》劇照）

帖文引起網民熱議，不少網民留言安慰樓主，「擺到明睇你唔起，遇着個有錢又離地嘅家庭」，直斥世伯眼內只重視金錢，覺得樓主分手很合理。亦有網民慨嘆指「個世界就係咁現實」、「一層壓一層，人上有人」，建議樓主應選擇跟自己差不多水平的人拍拖。有網民則認為2人交往講求緣份，「心態決定一切啦，又使吓吓放喺心」，反問樓主「見家長你女朋友點解唔會撐你」，認為他分手是內心感到自卑。

不過，有網民指責樓主心地差，「你咪又係睇唔起住公屋啲人」，質疑他作故事發洩牢騷，樓主回覆稱自己「並非無病呻吟，純粹警誡吓大家拍拖應該注意嘅事項」。

（Dcard）