肝癌警號！皮膚黃、手掌紅腫　肝不好4大徵兆要小心＋7大常見症狀

肝癌,是本港第三號癌症殺手，素來有「沉默殺手」之稱，因大部份患者都沒有早期症狀，到求醫確診時已相當嚴重，增加治療難度。台灣重症專科醫生早前於社交媒體發帖，列出「肝不好」的4個身體變化特徵，指可透過觀察膚色、蜘蛛痣、肚子和手部的變化，及早辨識肝臟「是不是出現了問題」，或者是否有肝癌風險，呼籲民眾若發現以上狀況，應及早求醫。



台灣重症專科醫生黃軒列出4個身體變化特徵，可及早辨識肝臟是否起了變化。示意圖。（Getty Images）

台灣重症專科醫生黃軒日前於Facebook「你肝不好，如何自己看出來？」發帖，指「你肝變了，你人就變了」，列出透過觀察4個身體變化特徵，包括膚色改變、蜘蛛痣變多、肚子變大、手部現紅斑，可及早發現肝功能是否出現異常。

1. 膚色變化



若肝功能起變化，處理膽紅素能力會下降，會出現黃疸現象，即皮膚和眼白部分會呈現黃色或棕色，代表血液中的總膽紅素數值超過3mg/dL（正常數值應該在 0.2到1.2mg/dL之間）。黃軒醫師續指，自己都會從病人膚色變化，判斷其肝是否出現變化。

2. 蜘蛛痣變多



蜘蛛痣泛指身上的一些小紅點，像蜘蛛網般從中心向外放射，通常出現在臉、頸、上半身。黃軒醫師解釋，若肝功能下降，身體不能有效分解雌激素，致體內雌激素飆升，刺激皮膚下的小動脈擴張，形成蜘蛛痣的網狀。

若肝功能受損，合成白蛋白能力會下降，或會引起身體水腫，特別是肚子因現腹水會變大。示意圖。（Getty Images）

3. 肚子變大



若肝功能受損，合成白蛋白能力會下降，或會引起身體水腫，特別是肚子因現腹水會變大，而下肢或會出現水腫，更會引發疲勞、虛弱、食慾不振、消化不良、呼吸困難等症狀。

4. 手部起變化（肝掌）



原來肝功能異常，也會對手部產生影響。黃軒醫師舉例，手掌會出現紅斑、手指變粗短、指甲增厚。他解釋，這跟肝異常致雌激素無法正常代謝有關，而肝硬化患者的指甲會出現變厚，且呈縱向隆起、白色帶，甚至近端會呈粉狀白色，這都跟肝功能減退，致黑色素增多有關。

原來肝功能異常，也會對手部產生影響。示意圖。（Getty Images）

黃軒醫師生更提醒網民，若肝不好，身體便會產生微細變化，希望大家多注意自己身體的變化，建議有異常即及早就診。

留意肝癌7個常見症狀



在香港，肝癌（Liver Cancer）是「第三號癌症殺手」，僅次於肺癌及大腸癌，每年新症數目約有1,800宗，死亡人數1,500多人，當中新症個案有七成半是男性，平均發病年齡63至69歲。

根據醫院管理局「智友站」網頁，肝癌早期病徵並不明顯，但當腫瘤逐漸增大，病人可能出現7個症狀，必須注意。（示意圖／gettyimages）

根據醫院管理局「智友站」網頁，肝癌早期病徵並不明顯，但當腫瘤逐漸增大，病人可能出現7個症狀，必須注意。

肝癌7個常見症狀：

1）右上腹不適、腹痛

2）右肩疼痛: 肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，而此處神經正好是連接右肩神經

3）食慾不振、體重下降、噁心和昏睡

4）上腹有硬塊

5）皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢: 因膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚, 引致黃疸

6）小便呈茶色、大便呈淺灰色

7）腹部積水

