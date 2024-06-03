刷IG流量亡命│18歲仔10樓高懸崖跳水　3分鐘片成「遺作」震驚全網

以生命換取流量，實在不值得！印度東部日前發生跳水奪命悲劇，1名18歲青年為吸引流量，日前於當地1個採石場湖泊挑戰高處跳水，以便拍攝Instagram影片。男年從約100英尺（約30.48米，大約10層樓高）的懸崖頂一躍而下，豈料在水中掙扎一會後即失去知覺，徐徐往下沉，最後溺斃。



青年跳水死亡的影片長約3分12秒，事後在社交平台瘋傳，雖得到極大流量，但影片已成為他的「遺作」，再沒有未來。事件震撼許多網民，既感惋惜，亦認為青年的行為愚蠢，「用生命換流量實在不值」。



印度1名18歲青年為吸引流量，日前於當地1個採石場湖泊挑戰高處跳水，豈料最後溺斃。（網上影片截圖）

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事發於印度東部州份賈坎德邦，當地的18歲少年陶西夫（Tausif）日前與友人到採石場湖泊，打算挑戰高處跳水，並由友人拍下過程，以便上載到IG。影片見到陶西夫赤頂出現在懸崖頂，助跑後一躍而下，從懸崖直轟水中，友人即吶喊助威，聽到喝釆聲此起彼落。

網上流傳的影片長約3分12秒，見到陶西夫跳進湖泊時，濺起大量水花，可推測衝力猛烈。據報該懸崖高約100英尺，相當於約10層樓高度，當陶西夫落水後，最初仍能見到他浮到水面，並打算游回岸邊。惟他的動作突然似變成掙扎，及後不足10秒便失去知覺，身體往下沉。

友人們見狀，紛紛趕到湖中救人，惟未能將陶西夫救起。最終陶西夫被打撈上岸時已無心跳及呼吸，當場宣告死亡。當地警方表示，青年跳入數米深的水後，因無法控制自己，最終遇溺身亡。

事發湖泊與懸崖頂相距約100英尺。（Konark LIVE 截圖）

該片段其後於各大社交平台曝光，隨即被網民瘋傳，事件更被傳媒報道，「陶西夫」的名字得以曝光，但代價卻是失去性命。許多網民都表示惋惜及慨嘆，「他因此名聲大噪，卻也付出了生命的代價」、「天啊！太令人心碎了」。有人亦再度提醒勿為刷流量做出危險行為，「用生命換流量太不值得」。

（綜合）