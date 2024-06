夏至習俗與禁忌逐個數　體質燥熱者吃這些食物「養肝陰」增強體質

2024年的夏至日期為6月21日星期五。夏至是一年24節氣中的第10個節氣,也是最早被確立的節氣。在每年6月21日或6月22日,此時太陽過黃經九十度、直射北回歸線,所以中午時在北回歸線上太陽會正巧位於正上方,畫長夜短稱為為「夏至」。



有許多人認為夏至日期是以農曆為依據,但由於24節氣是依據太陽的位置來決定,與太陽有密切關係,因此節氣的時間會出現在西曆中的固定日期。另外,常有人誤會夏至是一年中最早日出與最晚日落的日子,但因為地球公轉軌道為橢圓形及自轉軸有23.5度傾角等因素,因此這個狀況並非都出現在夏至。

夏至意思與特別現象

日北至,日長之至,日影短至,故曰夏至。 曆書記載

意思就是說夏至是陽氣最旺盛的季節了,接下來太陽直射地面的位置逐漸南移,白日時間漸漸縮短。

而夏至還有個「立竿無影」的特別現象!夏至當天,若位在北回歸線的位置,中午時站在太陽下,將會發現太陽在正頭頂上,因此幾乎看不到自己的影子。台灣北回歸線通過的縣市有嘉義縣、南投縣南端、高雄市北部、花蓮縣、台東縣和澎湖縣,在這些地方的朋友可以試試看。

一年會出現兩次「立竿無影」,你有否見證過這天文現象?(資料圖片/楊榮飛、周景文攝)

夏至的英文

summer:夏天

solstice:至;至點



因此,夏至就是 The Summer Solstice

例句:

The summer solstice is on the 21st of June this year.

今年的夏至在6月21日。



夏至的傳統習俗

夏至在傳統上被視為寒暑交替,因此在陰陽理論中,夏至是陽氣生發到極點,並開始收藏的節氣。在過去夏至不但是一個重要的節氣,還是中國民間重要的傳統節日。在清代以前的夏至,全國放假一天,而宋代百官還會在夏至時放假三天,可見古人對夏至的重視。

另外,有一種觀點認為端午節的前身就是源自夏至節:

例如用「夏至一陰生,冬至一陽生」來說明古代中國人同時用陰曆五月的節日端午節來對應夏季,用陽曆節氣的「冬至」來對應冬季,以此來合理看待「冬至」、「夏至」與端午節在民俗節慶上可能具有相似的意義。



有一種觀點認為端午節的前身就是源自夏至節。(資料圖片/廖雁雄攝)

夏至吃什麼

冬至有吃湯圓的習俗,那夏至呢?

冬至湯圓、夏至麵 諺語

由於麵是採用小麥做為原料製成,因此在夏至收成的小麥正好符合,於是便有這項傳統。

由於麵是採用小麥做為原料製成,因此在夏至收成的小麥正好符合,於是便有這項傳統。(Unsplash@Peter Kleinau)

而在夏至過後,代表夏天正式來臨,中醫師建議,體質燥熱的人可在夏至多吃一些養肝陰又能順應此夏至陰陽互轉時節的食物,如「何首烏雞」來增強體質:

何首烏可補肝益腎,養血祛風;

雞肉可補五臟,益氣力,壯陽道,添精髓。



兩者合用具有滋肝養腎、扶陽助陰的功效。此外何首烏還能促進造血、增強人體免疫功能、保肝降血脂、抗動脈粥樣硬化、同時富含維生素E可預防皺紋產生、還可潤腸通便,可說是養生食療中的佳品。

體質燥熱的人可在夏至多吃一些養肝陰又能順應此夏至陰陽互轉時節的食物,例如「何首烏雞」。(資料圖片/視覺中國)

夏至諺語

因為夏至天氣漸漸變炎熱,人們相對也變得懶散,因此便有台語俗諺「夏至,愛呷不愛去」和客家語的「芒種夏至天,有食嘛懶去」的說法,都是形容天氣變熱,會影響人的活動力。

另外,台灣俗諺「夏至風颱就出世」,表示夏至過後,梅雨季節結束,緊接而來的就是颱風季。而「夏至,禾頭空」的諺語,則因北部地區水稻在夏至期間正在結穗,若颱風太大則會造成「白穗」,所以禾頭空。

梅雨季節結束,緊接而來的就是颱風季。(資料圖片/翁鈺輝攝)

夏至禁忌

夏至是陽氣最旺盛的時節,因此有「忌夜食生冷、空腹飲茶;忌冷水洗浴;忌夜臥貪涼」的說法。而在清朝時期在夏至這個特殊的日子,要按時起居,不准口出誑語罵人,特別的是不能剃頭理髮,據說夏至日剃頭理髮會破運。

夏至是陽氣最旺盛的時節,忌空腹飲茶。(Getty Images)

