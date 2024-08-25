魚油不護心？破Omega-3迷思 　研究指這樣吃反增心臟病、中風風險

傳統智慧一向認為魚油的Omega-3脂肪酸可降低血壓，具有保護心血管功效，惟早前英國有研究指出，如本身是健康人士，服用魚油反而可能會增加心房顫動，或首次中風的風險。報告結果引來各界關注，在網上熱傳及引發討論，有醫學博士指出，醫生向來都很少建議患者服用非處方魚油，並指出大眾服用處方且高純度的魚油，都會存有導致心房顫動或中風的風險。



英國有研究發現，如本身是健康人士，服用魚油補充劑反而可能會增加心房顫動，或首次中風的風險。示意圖。

英國醫學雜誌《BMJ Medicine》早前發表一項研究報告，內容是對415,737名40至69歲中年人士的健康情況進行研究，根據12年追蹤所得數據顯示，其中的13,365人（約31.5%）表示，會常服用魚油補充劑。

該研究發現，如原本沒心血管病史的人，服用魚油補充劑後會增加心房顫動及中風風險，分別為13%及5%。不過研究亦指出，如本身患有心臟疾病人士服用魚油補充劑，則有效降低心房顫動致心臟病風險達15%，且能降低9%心臟衰竭死亡風險。而在參與研究前已患有心血管疾病的人士，經常服用魚油補充劑則可使心房顫動演化成心臟病的風險降低 15%，演化成致命心臟衰竭的風險更降低 9%。

醫學博士安德魯（Andrew Freeman）則表示，醫生向來都很少建議患服用非處方魚油，而魚油亦在專業醫學協會指南中未曾出現。示意圖。

該研究亦發現，如無吸煙習慣的女性，服用魚油補充劑後，其心臟病、中風或心臟衰竭風險增加了6%，惟男性及老年人則能降低風險達7%及11%。不過，研究中並沒有指明參與者所服用的魚油劑量及配方等相關資訊，且參與者多為白人，故結果或不適用於其他種族人士。

香港消費會曾測試市面上的魚油丸補充劑。（資料圖片）

醫學博士安德魯（Andrew Freeman）則表示，醫生向來都很少建議患服用非處方魚油，而魚油亦在專業醫學協會指南中未曾出現。他續指，一般市民所能接觸的非處方魚油純度較低，故有機會無法完全排除魚類體內殘留的重金屬，而即使處方及高純度的魚油，其實都存有導致心房顫動或中風的風險。

（綜合）