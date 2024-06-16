妳長的很醜！女生稱去餐廳面試遭當眾羞辱　老闆咁回應風向大逆轉

求職面試竟遭當眾羞辱？台灣有女生崩潰發文，指日前到某意大利餐廳面試，不過卻被老闆以「好長的很醜」為由，拒絕聘用，有同場員工則對其外貌評頭品足，不但取笑其膚色黝黑，又稱「感覺就有精神疾病」。女生指當時餐廳內有不少客人在用餐，她對於被當眾侮辱大感崩潰，直言「我都想挖洞了」。



帖文一出隨即引來大批網民關注，有人怒斥餐廳老闆沒禮貌，「情商有夠低，不想錄用找其他理由帶過去就行」、「老闆這人品，想必這工作不怎麼樣」、「檢舉下去啦」。不過，其後有留言貼出與涉事餐廳老闆的對話截圖，對方表示當天並沒有應徵者前來面試，對事件甚感疑惑。該餐廳之後更於facebook專頁澄清，指事件嚴重影響店方聲譽，將交由警方調查處理；網民瞬間質疑事件真偽，「如果是亂講讓店家聲譽受損，就太缺德了」。



台灣有女生聲稱到餐廳應徵，卻指控遭老闆當眾羞辱「妳長很醜」拒聘用。示意圖。（《Dinner》劇照）

「第一次遇到這麼直接的老闆」該女生在Dcard以「應徵工作被說醜」為題發帖，指她是名長相普通的學生，雖然皮膚較為黝黑，但身型亦未至於肥胖。不過12日（周三）當天中午，她前往台北1間意大利麵餐廳應徵時，中年老闆卻直接以「妳長的很醜」為由拒絕聘用，她坦言當下「大受打擊」，倘若對方要求她等通知，還會比較好受些。

樓主續稱，進行面試期間，有2位女員工站在老闆背後竊竊私語，並對其外貌評頭品足，稱「我覺得她好像非洲來的，怎麼這麼黑」、「感覺就有精神疾病」、「乞丐臉」等等的話，加上當時餐廳有很多員工以及客人在用餐，她離開時有員工還在竊笑，客人亦尷尬看着她，令她崩潰喊道「我都想挖洞了」。

樓主指老闆對她表明「妳長的很醜，不好意思我們沒辦法錄用妳」。示意圖。（《少林足球》劇照）

帖文引來網民批評老闆為人，「有夠沒水準沒禮貌」、「什麼破店還人身攻擊，老闆情商有夠低，不想錄用找其他理由帶過去就行，還當客人面前這樣羞辱人」、「應徵個工作還要被羞辱？重點老闆自己長的怎樣」、「老闆這人品，想必這工作不怎麼樣」、「如果是他的小孩去面試被這樣對待，可以嗎？」、「檢舉下去啦」、「可以去勞工局申訴」。

有人則覺得「事出（必）有因」，「有這麼誇張嗎，普到沒辦法用」、「去應徵上班應該要穿的整齊，頭髮不要披頭散髮（最好綁起來），如果天生膚質不是特別好應該要化點妝，服務業還是有形象問題」、「會不會是你面試時表現不太好，答非所問，過於結巴？」。

樓主之後另開帖文回應事件，指面試過程中竊竊私語的女員工一直瞪着她，感覺對方對自己不太友善，所以覺得即使獲聘，也可能會被欺負，所以「不錄取也沒差」。另外她補充，應徵過後發現餐廳原來有不少負評，有人曾在點餐時被服務員「翻白眼」，或是送餐出錯不道歉，還反瞪客人。

及後原先帖文有留言表示認識餐廳老闆，「我朋友是在裏面做PT（兼職），老闆為人不錯，而且絕對不會人身攻擊，請各位三思，不要只聽信一方說詞」，有人甚至貼出和餐廳老闆的對話截圖，對方指出當天「沒有人來面試」，翻查櫃檯只有1張男生的履歷表，故對事件感疑惑，但強調若真有其事，絕對會嚴懲處分涉事員工。

餐廳於facebook專頁發文，指事件嚴重影響他們聲譽，將會交由警方調查處理。（Dcard圖片）

餐廳之後更於facebook專頁發文，指是次事件嚴重影響他們聲譽，澄清他們餐廳並未有言語歧視任何人，但因無法和樓主聯絡，將會交由警方調查處理。網民風向即時逆轉，並質疑事件真偽，「如果是亂講讓店家聲譽受損，就太缺德了」，甚至懷疑樓主患有思覺失調，「搞不好人家根本沒跟你說這些話」。

（Dcard）