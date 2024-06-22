坐冷凍貨櫃車上下班！8女工被密封「絕望窒息」亡　車廂如大雪櫃

河南發生恐怖8死事件。一輛冷凍貨櫃車違規載人，司機途中停車加油時打開車廂，發現內有8人窒息昏迷，搶救無效死亡。死者全是在市區牛肉廠工作的女工，她們乘坐這輛冷藏貨櫃車上下班。當地隨即展開調查，有指8名死者並非第1次坐冷凍貨櫃車上下班。



冷凍貨車司機發現車廂內8名女工窒息昏迷，立即報案送院急救，惟8人最終身亡。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，事發於6月15日晚上10時許，一輛輕型廂式冷凍貨車違規載人，行駛至葉縣洪莊楊鎮境內的加油站時，司機發現車廂內8名女工已窒息昏迷，立即報案送院急救。可是搶救無效，翌日下午8人終告身亡。

涉案貨車司機和相關責任人被調查，當局已成立聯合調查組找出事故原因。據洪莊楊鎮鎮政府人員透露，遇難8人均為洪莊楊鎮村民，她們在市內一家牛肉廠打工，做包裝牛肉工作。遇難者40多歲至50多歲，家中都有小孩，她們上班自己開電單車到加油站集合，老闆再派車過來接，晚上下班，老闆也會把她們送到加油站。

據悉8名死者並不是第一次乘坐冷凍貨車。（網上圖片）

有知情者表示，8名死者並不是第一次乘坐冷凍貨車，而事發時車廂中還有冷藏的牛肉以及保溫用的乾冰。

據當地汽車行業人士透露，冷凍車密閉性要求比一般車型要強，「實際上就像一個大冰箱」，又說「如8個人在這麼小的密閉空間內，用不了多久她們就會因為二氧化碳濃度過高昏迷」。