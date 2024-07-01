傳男子爽贏$3000萬！下秒心臟病發倒地亡影片瘋傳　賭場澄清真相

中獎奪命悲劇？網上早前瘋傳新加坡賭場有賭客身亡的影片，指該名男子因中了400萬美金（約3,120萬港元），疑興奮過度當場心臟病發，倒地後死亡，身旁女子見狀驚慌求救。事件擾攘2天後，涉事賭場的發言人出面澄清，強調「完全沒有這回事」，指事件屬誤傳，指影片中的男子身體狀態良好且正在康復，而他亦沒有贏到400萬美元。



網上瘋傳影片指新加坡有賭場有賭客中巨獎千興奮過度，當場心臟病發身亡，其後賭場澄清並無其事。（影片截圖）

網上瘋傳1段影片指事發於6月22日，新加坡濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）的賭場內有男子賭錢期間病發死亡。網傳影片約23秒，可見1名男子疑心臟病發，痛苦地摀著胸口倒在地上，現場有女子見狀，崩潰地在旁大喊，叫男子「活下去」，有賭場工作人員上前協助救援。

其後有人在社交平台發布短片，指片中男子在賭場贏得400萬美元（約3,120萬港元）巨額獎金後，疑因興奮過度心臟病發，其後證實死亡。不過，其後事件傳出另一版本，指男子經搶救後並無大礙，事後更親自返回賭場領取獎金。

網上瘋傳影片指新加坡有賭場有賭客中巨獎千興奮過度，當場心臟病發身亡，1名女子在旁呼喊。其後賭場澄清男子沒有死亡，亦無中巨獎。（影片截圖）

影片隨即在網路上瘋傳，涉事的濱海灣金沙酒店的發言人出面闢謠，他表示影片中的男子身體狀態良好且正在康復，強調「他沒有贏得任何報導中提到的獎金，即那400萬美元」，發言人又稱「不幸的是假消息已傳開來，網路上流傳的影片讓當事人及家屬帶來困擾」。