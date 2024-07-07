患高血壓胖男打籃球突昏倒　在場醫生一度施救　送院搶救終不治

馬來西亞發生打籃球猝死事故。1名患有高血壓的41歲胖男打籃球，中場休息時坐在一旁，懷疑心臟驟停，突然倒地昏迷，剛好有醫生在場，立即施以心肺復甦，救護員趕至使用心臟除顫器進行急救，胖男一度回復心跳，但最終送院不治。



其好友事後在社交媒體進行悼念，表示死者是「一個活躍於球場的重量級人物，足球籃球羽毛球都有你的足跡」，豈料籃球場成為對方人生最後一個賽場，「在球場結束人生的旅程，願你在極樂世界，擺脫塵世間一切的煩惱」，網民紛紛祝願死者早日安息。



死者陳奕仲生前患有高血壓，身型肥胖，同時熱衷足球、籃球和羽毛球等球類運動。（facebook圖片）

據了解，41歲華裔死者陳奕仲花名「大傻」，生前來自吉隆坡蕉賴6哩村，患有高血壓，身型肥胖，同時熱衷於球類運動，例如足球、籃球和羽毛球。

本月2日晚上，陳男在吉隆坡蕉賴1間私立大學籃球場打籃球，中場休息時，他坐在一旁休息，其間懷疑心臟驟停，繼而倒地昏迷。有醫生剛好在場，立即為陳男進行心肺復甦，其他人則報警求助，救護員趕到後用心臟除顫器進行急救，並將陳男送院，搶救約20分鐘後最終返魂乏術。

陳男1名好友在facebook上載多張陳男照片，同時發文悼念，回憶和陳男過去26年相處點滴，包括每年農曆新年打麻雀耍樂。（facebook圖片）

當地警方接受媒體詢問時證實案件，並指警方循猝死角度展開調查，死因有待確定。

陳男1名好友事後在facebook上載多張陳男照片，包括合照，同時發文悼念，回憶和陳男過去26年相處點滴，他們一起補習、欣賞電影和球賽、踢足球，以及每年農曆新年打麻雀耍樂，「一個活躍於球場的重量級人物，足球籃球羽毛球都有你的足跡，沒想到你還真的選擇了籃球場做為你人生最後一個賽場，在球場結束你人生的旅程」，仍然接受不到陳男已經離開，祝願對方早日安息，永遠懷念好友，網民亦在帖文留言悼念。

（綜合）