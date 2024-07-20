港鐵站便利店可樂每罐$13.5！港男嘆︰幫人交租價錢　掀網民激辯

前藝人「阿燦」廖偉雄曾在節目中說過「百貨應百客，記住呢樣嘢」等金句，成為網民眼中的經典。近日有港男在網上表示，港鐵站7-Eleven便利店售賣可口可樂汽水，每罐330毫升售價13.5元，令港男慨嘆是「幫人交租（嘅）價錢」。



帖文引來不少網民激辯，有人認為「好X貴! 搵X人買」、「真係唔好怪人返大陸, 900毫升茶1枝先7蚊人仔（約7.6港元）」，但更多人認為售價沒有問題，「供求問題，你口渴想飲就貴貴都買，嫌貴咪去返你覺得平嘅地方先幫襯…話大陸平嗰啲，咪以後剩係去大陸買嘢返屋企雪凍帶出街」，更有人引用「阿燦」金句，「百貨應百客啫」。



樓主經過港鐵站1間7-Eleven便利店。（facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟)」圖片）

樓主在facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟)」上載數張圖片，可見港鐵站內有1間7-Eleven便利店，每罐330毫升可口可樂汽水售價13.5元，樓主形容售價是「幫人交租（嘅）價錢」。

多名網民留言熱議，有人覺得「貴啦」、「搵笨」、「物價加嗰陣又唔見人工加」、「好耐冇幫襯」。

該間7-Eleven便利店每罐330毫升可口可樂汽水售價13.5元，價錢引來網民熱議。（facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟)」圖片）

但更多人認為價錢沒有問題，而且港鐵站便利店價格一般較高，「1杯珍珠奶茶都唔止」、「如果貴你可以唔買㗎」、「明碼實價，有咩好講？」、「便利店係方便你買, 用錢嚟買個方便，當你好頸渴，20蚊支都會買㗎啦 , 如果你想平，一定係去超市同士多」。

（facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟)」）