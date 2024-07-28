上水Kia司機疑被呠　停車霸路阻交通舌戰本田司機　網民炮轟自私

香港路窄車多，司機最重要保持冷靜！網上近日流傳1條影片，顯示上水彩園路1輛Kia私家車懷疑停在較靠外的位置，阻礙後方本田私家車駛入，因而被響咹示意，不料Kia男司機在馬路停車，更下車和對方理論，由於被Kia頂住位置，本田難以駛往一旁泊車，導致最後面的旅遊巴等到所有乘客上車後，確定對面線沒有車輛，才能倒後切線駛走，片中則依稀聽到Kia男司機一直爆粗「X你老X」、「你唔X呠，我咪走X咗囉」。



多名網民批評Kia司機行為，「自私」、「唔好走囉，支持全日頂死條街」、「走啦，阻住地球轉」。



現場是上水彩園路、港鐵上水站對開往北區公園方向，直駛繼續是大路，但駛經黃色方格再轉左都是行車路，不時有車輛轉彎停在上址左右2邊車路，通常留有中線，讓其他車輛有足夠空間駛經。（Google地圖截圖）

涉事影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約1分鐘，可見現場是上水彩園路、港鐵上水站對開往北區公園方向，直駛繼續是大路，但駛經黃色方格再轉左都是行車路，亦會見到港鐵站的緊急通道，寫明「請勿阻塞」，空間勉強容許3車並排而行，盡頭就會見到多個電單車泊位，同時可以駛回大路，現場交通標誌寫明車輛不准停車等候，而且列明多款車輛和多個時間不准在上址停車，但不時有車輛轉彎停在上址左右兩邊，起碼不會阻塞港鐵站緊急通道和中線，留有足夠空間，讓其他車輛駛經。

片中可見，Kia和本田一前一後停在路中，當中Kia距離黃色方格極近，本田則停在黃色方格，相信本田想駛入去時，司機覺得被Kia阻擋，於是響號示意，Kia司機不甘被「呠」，於是不顧安全下車走向本田，一直和對方理論，但由於現場環境嘈雜，難以聽到內容，勉強聽有人聲稱「我又唔趕時間」，Kia男司機一直爆粗「X你老X」、「你唔X呠，我咪走X咗囉」。

Kia和本田一前一後停在路中，當中Kia距離黃色方格極近，本田則停在黃色方格，相信本田想駛入去時，司機覺得被Kia阻擋，於是響號示意，Kia司機不甘被呠，於是不顧安全下車走向本田，一直和對方理論。（facebook影片截圖）

由於他們停在路中，最後方的旅遊巴難以駛走，一直等到所有乘客上車，但見他們一時三刻都沒有離開意欲，旅遊巴司機確定對面線沒有車輛駛至，於是倒後切線駛走，他們繼續爭執，影片便結束。

上載者表示「𠵱家啲人真係惡，前少少停埋一邊唔得，被人呠2下就落車X人，頂住成條路」、「最憎啲X樣係呢個位落，頂住晒2邊車路」、「你唔呠我咪走囉，咁你呠，我點走呀」。

（綜合）