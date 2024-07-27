伸手黨攞錢黨？男子路邊敲打私家車門窗　拿「吉銀包」向司機索錢

【借錢黨／伸手黨／騙徒】請食飯黨演變成「伸手黨」？有司機於網上分享「車Cam（行車紀錄）」片段，表示他當時停泊路邊等人，有男子突然敲打其車窗，拿出1個「吉銀包」向他索錢，眼見他未有「落疊」，男子又重施故技，向另一私家車司機索錢，不過對方依然未有理會便開車離去。他溫馨提醒他人，若然有親友於車上等候，切記鎖緊車門以及車窗，事件亦引來網民分享遇類似經歷，感嘆騙徒們「無處不在」。



有男子敲打私家車車窗，試圖向司機索錢。（FB「馬路的事討論區」影片截圖）

該司機在 facebook 群組「馬路的事討論區」上傳片段，指他當時正停泊路邊等人，突然有男子敲打其車窗，並展示1個「吉銀包」，試圖向他索錢。畫面可見，該男子眼見未能從樓主身上獲利，手持銀包四處張望，貌似尋找下個目標。男子曾打算從樓主前方白色私家車「下手」，惟該車主未在車上。

該男子及後看中左方另一私家車，他隨即上前重施故技，再次敲打並示意司機拉下車窗，向對方展示「吉銀包」索錢，對方未有理會直接開車離去。再次「食白果」，男子未有灰心，繼續向前疑尋找另一目標，樓主因而發布片段提醒他人，若然有親友於車上等候，切記鎖緊車門以及車窗。

有網民表示對片中類似手法見慣不怪，慨嘆騙徒無處不在，「你未試過喺洪水橋嗰條大直路被佢哋問過，嗰陣晚上11點幾，個女人抱住隻狗，把聲唔夠氣問你借幾百蚊食飯，嚇到我」、「喺奧運站一朝早6點幾，就有個白粉友走嚟話跌咗銀包借廿蚊搭車，我唔想借就話無錢喺身，仲要俾佢寸我廿蚊都無。跌咗銀包都唔去客服中心搵人幫手先，反而識問人借錢」。

有人選擇直接反擊，「我都試過俾人問，我立刻回覆：『行X開，X你老X』」、「我日光日白喺灣仔試過，行埋嚟敲窗話無錢叫我請佢食飯，我答返佢：『我請你，咁邊個請我？』」、「我遇過個阿姐長篇大論講自己身世，最後先問我拎一嚿水食飯，我好嬲咁話：『一早講重點呀嘛！』就走咗」、「我試過喺佐敦道有個半咸淡廣東話阿姐問我攞$100搭車返屋企，我問佢返邊，彌敦道好多巴士我同你去搭幫你畀錢，跟住佢話唔使就走咗」。

（FB「馬路的事討論區」）