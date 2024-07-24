港女疑遇扒手被盜卡片套！現金全失被棄垃圾桶　網民1原因話好彩

外出時真的要小心保管個人財物，以免賊人有機可乘！有港女於銅鑼灣疑不慎掉下卡片套，直至收到銀行通知，其所有信用卡都被申請報失，才發覺遺失。銀行職員告知，有人撿到其卡片套繼而交到港鐵站，她於是到港鐵站取回卡片套，當中過千元現金已不翼而飛，但慶幸「有返啲證件都已經好」。地鐵職員表示，當時是有員工在垃圾桶附近發現卡套，撿到再轉交站務員，她聞言感激不已，於網民建議下，傳送電郵予港鐵表揚對方。



許多網民指事有蹊蹺，認為樓主其實是遇上扒手，「唔係跌咗，係俾人扒」、「有人會掉入郵筒，但掉垃圾桶好明顯係扒手」、「偷人錢仲要掉落垃圾桶，呢啲正仆X」，亦感歎樓主這次是不幸中之大幸，「佢只拿錢算你好彩，如果俾有心人拎你身份證去做借貸，你就有排煩」。



有港女疑遭扒手盜竊，卡片套被棄垃圾桶，幸獲港鐵職員撿回交到站務中心。（FB「香港失物報失及認領群組」圖片）

「表揚及警世Post！」該港女在 facebook 群組「香港失物報失及認領群組」發文，指於7月22日（周一）凌晨約4時到銅鑼灣某超級市場購物，中途疑不慎掉下1個名牌卡片套，但她未有察覺。直至下午2時許，她收到銀行短訊通知，其所有信用卡皆申請報失，這才發現遺失卡片套，而銀行職員就告知，是有人將其卡片套交到銅鑼灣港鐵站。

樓主遂於下午4時到銅鑼灣港鐵站取回卡片套，職員表示有員工於垃圾桶附近發現其卡片套，再交給站務員，當時卡片套內只剩下證件、車牌、以及信用卡，他們隨即通知銀行。樓主指，現金方面雖損失過千元，但就慶幸稱，「無晒錢都唔緊要，有返啲證件已經好好」。

她事後非常感激撿回卡片套的職員，公開感謝對方，「好好彩有您睇到，我先拎得返」，祝對方一生平安，事事順心。她最後藉由自己經歷，指出有的人撿到銀包後會取走內裏所有金錢，然後再將物主證件丟到垃圾桶，提醒他人若然發覺遺失銀包，或可到附近垃圾桶旁尋找。

樓主感激撿回卡片套的職員，並傳送電郵至港鐵表揚對方。（示意圖／資料圖片）

不少網民估計樓主絕非不慎掉落卡片套，而是遭到扒手盜竊，「唔係跌咗，係俾人扒咗，啲扒手真係衰到無人有，錢都攞咗啦，掉人啲重要嘢去垃圾桶，想搵返都無機會」、「偷人錢仲要掉落垃圾桶，呢啲正仆X」、「有人會掉入郵筒，但掉垃圾桶好明顯係扒手」、「我試過跌咗之後返去現場搵，係花叢搵返銀包，當然現金無晒」、「我媽職員證都係垃圾桶執返，入面錢係無晒」。

不過有留言就覺得樓主幸運，「佢只拿錢算你好彩，如果俾有心人拎你身份證去做借貸，你就有排煩」、「樓主好彩，我試過站外門口執到個袋畀地鐵職員，佢話站外唔處理，叫我拎去警署」、「個卡套值錢過現金，絕版」，又建議樓主可以寫信向港鐵交代事件，「個職員會有獎賞」。樓主之後補充，已傳送電郵予港鐵表揚對方。

（FB「香港失物報失及認領群組」）