狂野單身派對！準人妻與6男酒店房過夜開party　準人夫崩潰決咁做

不少人婚前一夜都會舉辦單身派對，但另一半未必能接受。馬來西亞1名準人夫在網上大呻悲慘經歷，稱與青梅竹馬的未婚妻決定結婚後，曾提醒對方可以舉辦單身派對，但必須要有社交底線，要在早上至下午舉行，不可以過夜。惟未婚妻一向與其他男士相處時沒有避忌，對方甚至知道她的經期，而她更想趁着最後的單身夜「staycation」，所以在沒有通知未來丈夫情況下，擅自與6名男子在酒店房間舉行單身派對。準人夫目擊後忍無可忌，最終決定悔婚，並向前未婚妻追討籌備婚禮的損失。



不少網民表示「支持準人夫決定」，更指換了是自己都不能忍受，「不通知已是死罪」。



樓主大呻未婚妻長期與其他異性保持親密關係，更經常和男性朋友一起玩天亮，近日更和6名男子在酒店房間舉辦單身派對。（示意圖/gettyimages）

未婚妻與其他異性關係親密

當地網媒報道，準人夫在社交平台X（前稱Twitter）訴說事件，表示與未婚妻是青梅竹馬，長大後交往，但對方長期與其他異性保持親密關係，更經常和男性朋友一起玩天亮，他們更都知道她何時月經和結束時間，形容未婚妻「像公主一樣被對待」。樓主曾反映不滿，但未婚妻仍然我行我素。

早前他們決定結婚，準人夫提醒未婚妻可以舉辦單身派對，但前提是要在早上至下午舉行，以及切勿過夜。惟未婚妻想在最後單身夜順便在酒店「staycation」，所以沒有得到未婚夫准許下，與6名男子在酒店房間舉行單身派對，最後遭未婚夫當場「人贓並獲」。

準人夫目擊事件，決定拒絕舉行婚禮，並向女方追討籌備婚禮的損失。（示意圖/gettyimages）

拒絕舉行婚禮兼追討損失

即使其他人叫準人夫盡快結婚，相信婚後妻子會定性，但他慨嘆自己當初被愛情沖昏頭腦，決定拒絕舉行婚禮，同時向對方追討籌備婚禮的損失，「如果她不願意還錢，就上法庭解決」。

當地媒體引述網民意見，「很幸運能在婚前看清楚，否則會更加痛苦」、「1女6男是什麼概念？」、「明知另一半會不高興，但都要做，咎由自取」、「兄弟，你值得更好」。

（mStar Online）