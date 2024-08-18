坐東鐵頭等車廂無付款斷正！乘客咁求情更慘 遭職員KO要罰$XXXX
撰文：布萊恩
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【港鐵／東鐵／頭等艙／罰款】乘搭港鐵東鐵綫列車頭等車廂，必須於上車前以八達通等方式「拍卡」付款，否則需要罰款！有港男於網上地區群組發相發文，指乘搭東鐵列車頭等時遇到多港鐵職員查票，有乘客無付款「斷正」，辯稱「漏嘟」，最終被職員「KO」照樣罰款1,000元，令樓主揶揄「上水搭頭等都話漏嘟，呢1000抵畀啦」。
該乘客求情理由除了被職員罰款，更被網民笑爆，譏諷「扮咩呀？漏！」、「抵畀啦」、「一個站要$1,000，好豪啊」。
該港男於Facebook群組「黃大仙區友 (黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發相發文講述事件，直指「上水搭頭等都話漏嘟，呢1,000抵畀啦」。
樓主表示，他乘搭港鐵東鐵列車頭等時，遇到多港鐵職員查票，有在上水站乘搭頭等的乘客無付款「斷正」，向職員稱「漏嘟」，最終依舊被職員罰款1,000元。
從相片見到，2名港鐵職員正向車廂內1個4人座位上乘客查票，至少坐了3名乘客。
帖文引來網民熱議，認為該乘客求情理由奇葩，紛紛笑爆，「扮咩呀？漏！」、「下！漏嘟？扮漏咋！」、「漏？？？真的動聽！」、「抵畀啦」、「一個站要$1,000，好豪啊」。
逃票須繳交附加費1,000元
據港鐵網頁顯示，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。
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