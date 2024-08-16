2人食炸両春卷撈麵$290！港男：價錢很OK！　網民看店名：食唔起

北上消費熱潮下，本港飲食業餐廳常被指「性價比」低，但有質素有名氣的食店依然有捧場客，價錢再高也未必會嫌貴。有港男在網上群組發文，指一行2人光顧了位於跑馬地的人氣粥麵店「正斗粥麵專家」，點叫炸兩、春卷及薑蔥撈麵，埋單盛惠近300元。雖然價錢貴，但樓主力數2點大讚，認為「俾多少少錢」也沒問題，更指「價錢很OK！」。



帖文引來網民爭議，認為價錢太貴，「咁都話價錢ok, 搶錢！」、「水魚之都」、「58蚊炸兩真係天價」、「成$300食啲咁嘅嘢？難怪啲人北上消費」；但也有網民認為明碼實價沒有問題，「呢個價錢對得起跑馬地喎，梗係OK啦。」、「個人喜好，抵唔抵都係睇自己，最緊要食得開心」、「市場會證明佢係物有所值，定係物非所值」。



北上消費熱潮下，本港飲食業餐廳常被指「性價比」低。（資料圖片）

價格昂貴與否實屬見仁見智。有港男於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文表示，指他一行2光顧跑馬地「正斗粥麵專家」，從樓主上載單據見到，他叫了1份58元的炸兩、1份48元的羅漢齋春卷，以及2份共144元薑蔥撈麵，連同2位茶芥14元和10%服務費，全單總計290.4元。

樓主一行2光顧跑馬地「正斗粥麵專家」，叫了炸兩、羅漢齋春卷及2份薑蔥撈麵，連同2位茶芥14元和10%服務費，全單總計290.4元。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

樓主點叫的食物包括1份58元的炸兩。（網上圖片）

樓主叫了2份薑蔥撈麵，每份77元。（網上圖片）

網民指昂貴：水魚之都

雖然價錢貴，但樓主認為物有所值，更力數2點大讚，包括環境好及店員服務態度好，「我覺得畀多少少錢，能夠喺好環境嘅地方食嘢，仲有好招呼，今時今日喺香港都幾難搵到」。

帖文引來網民爭議，大部份人都認為價錢太貴，形容樓主是「水魚」、「唉，你真係唔識食，俾人搵老襯都唔知」、「食粥麵檔都茶位加一？」、「嘩，成$300食啲咁嘅嘢？難怪啲人北上消費」、「水魚之都」、「點食呀，食小小嘢價錢貴到咁，香港死得啦」、「貴到離晒地，真係黐孖筋」、「58蚊炸兩真係天價」、「58元炸兩貴絕香港」、「呢間麵檔係跑馬地富人專食館」、「只可以講我太窮」。

對於網民批評太貴，樓主回覆，「評論好多人話呢間嘢貴到離譜，但起碼餐廳入邊啲員工唔會大大聲喺度打牙骹，逼客人聽佢哋吹水！」。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

讚環境及食物質素：價錢也很OK

對於網民批評太貴，樓主回覆，「評論好多人話呢間嘢貴到離譜，但起碼餐廳入邊啲員工唔會大大聲喺度打牙骹，逼客人聽佢哋吹水！」、「經過這幾年的通貨膨脹，發覺正斗價錢也很OK，加上好服務，環境同埋嘢食質素，真係唔錯」。但網民繼續反駁，「兩個人，每人$145， 淨係得一碗麵，碟炸兩同春卷仲要share……咁都仲話價錢ok……你真係富貴」、「幾百蚊留返嚟去照下個腦好過啦」。

不過有網民支持樓主，「個人喜好，抵唔抵都係睇自己，最緊要食得開心」、「睇佢定位係高級食肆又加一，咁食物水準、服務質素同個環境裝修就要有嗰水準至可以收貴囉」、「市場會證明佢係物有所值，定係物非所值」、「明碼實價喎，食得起就得」、「貴，從來不是它的問題，是你的問題」。