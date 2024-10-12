漁村女孩麻包袋裝行李返大學爆紅！網民以為極貧苦　她受訪這樣說

麻包袋當篋用等於窮？馬來西亞1名來自漁村的女大學生到學生宿舍註冊時，因為用麻包袋裝行李引起關注，網民群起猜測她來自赤貧家庭生活困苦，甚至引來當地教育部長及一眾善長人翁表示願施以援手。不過，漁村女孩受訪卻令事件出現大反轉，她表示自己單純覺得麻包袋方便實用才用來裝行李，從未想過成為全國焦點，透露自己家中經濟狀況其實基本足夠應付學費和生活。



來自山打根的女大學生因為用麻包袋載入住物品，意外一夜爆紅。（網上圖片）

拎麻包袋返學 意外一夜爆紅

馬來西亞傳媒報道，1名來自山打根漁村的女大學生於學生宿舍進行註冊時，被人發現用麻包袋載行李，過程惹人注目，網民紛紛先入為主覺得她是貧苦女孩，家中經濟環境惡劣。

漁村女孩意外爆紅起來當地關注，甚至引來當地教育部長及社會人士想施以援手。該名19歲女生來自山打根漁村，名為拉菲達扎伊丁（Rafida Zaiddin），完成預科課程後就順利升讀沙巴大學會計系一年級。由於新校跟屋企車程相隔6小時，所以拉菲達需要入住學生宿舍以便上學。

拉菲達一夜爆紅，連當地教育部部長亦透過視訊與她聯絡。（網上圖片）

拉菲達接受當地傳媒訪問，指她完全沒有預料到以上的舉動會讓自己一夜爆紅。（網上圖片）

覺得麻包袋實用 沒有經濟困難

註冊當日，拉菲達被人拍到利用麻包袋載行李，意外引起關注而爆紅，她接受訪問時透露，她單純覺得麻包袋實用，沒想過成為焦點。由於學生宿舍限制每名學生只可帶2個行李箱，她覺得麻包袋很實用，可放置所有零散物品，避免在搬運時丟失，其實是爸爸建議她這樣做的。

拉菲達是家中幼女，哥哥在工廠上班，爸爸於家鄉售賣水果維生及供養她讀書。她又指，教育部長曾主動聯絡，問她家中經濟環境能否完成學業，她認為已基本足夠應付所需，部長仍即時轉帳3,000令吉（約5,400港元）給他。對於社會各界人士的援手，拉菲達表示感謝，她亦已申請了當地獎學金。

（綜合）