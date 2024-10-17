賣淫還債？父欠高利貸　26歲女被大耳窿逼接客　警調查真相大反轉

不少人愛打上電台或網台訴說心事，但真與假很難考究。馬來西亞網上頻道BGTV節目早前接獲1名26歲女子來電，哭訴父親欠下2萬令吉（約3.6萬港元）高利貸，她因此被「大耳窿」困在「紅屋」（當地賣淫場所）內強迫接客代父還債。事件引來關注，節目主持決定報案，未料警方尋獲女事主後，發現她根本沒被迫賣淫，承認只是發洩情緒才編故事，雖然她有向財務公司借貸，但只有被恐嚇要按時還款。



女事主致電網上節目指父親欠下巨債，被迫賣淫還債。（示意圖/Unsplash)

被困「紅屋」接客賣淫

馬來西亞傳媒報道，今年7月26日，當地網上頻道BGTV接獲1名26歲女子來電，她哭訴自己成長於單親家庭，父親因欠下2萬令吉高利貸無力償還，今年2月起，她一直被「大耳窿」困在檳城的「紅屋」接客，賣淫賺錢來為父還債。節目主持在訪問中再三確認女子狀況，並為她尋求協助。片段在網上廣傳，節目主持決定報警。

節目主持人曾在訪問中再三確認女子的狀況，事件令當地網民熱議。（網上截圖）

較早前，警方在檳城威北縣某間屋內尋獲該名報稱被迫賣淫女子，發現「父債女還」一事全是虛構，她承認為發洩情緒而編故事。調查期間，女子承認曾向數家財務公司借貸，因未按時還款受到恐嚇，連其母親都受過恐嚇。警方呼籲民眾如果被「大耳窿」騷擾及恐嚇應報警求助。

（綜合）