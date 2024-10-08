港鐵老伯車廂內行乞影片瘋傳！拿載錢膠兜蹲地行咁做　港鐵咁回應

「行乞黨」殺入港鐵車廂？本港網絡流傳影片，見到港鐵車廂內有1名衣衫襤褸老伯，拿着盛錢用的膠兜在車廂通道半蹲着前行，疑似正在行乞。



網民看後批評相關行為離譜，建議報警，「一定唔可以縱容，唔係以後地鐵會烏煙瘴氣！」；有網民聲稱曾多次目擊該老伯在港鐵中環站無付款「跳閘」，然後進入列車「行乞」，質疑職員為何沒有處理。



港鐵回覆《香港01》查詣表示，不清楚片段及圖片來源及拍攝時間，但強調港鐵人員會在港鐵範圍不時巡查，如發現有人進行索取施捨行爲，會要求相關人士離開以免影響其他乘客；如乘客遇到受滋擾情況，可即時聯絡職員，以便作出適切跟進。



本港網絡流傳影片，見到港鐵車廂內有1名衣衫襤褸老伯，拿着盛錢用的膠兜在車廂通道半蹲着前行，疑似正在行乞。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

衣衫襤褸老伯疑港鐵車廂內行乞

網上流傳影片長5秒，見到港鐵車廂內有1名穿黑色長袖上衣、格仔短褲及膠鞋老伯，拿着盛滿錢的紅色膠兜，半蹲以「鴨仔走路」方式在車廂通道內緩緩前進。

影片見到，老伯拿着盛滿錢的紅色膠兜，半蹲以「鴨仔走路」方式在車廂通道緩緩前進。（影片截圖）

只見當時車廂內有眾多乘客，兩旁座位坐滿人，當中有人移開視線，有人瞄了老伯一眼便繼續看手機，似對老伯的舉動扮作視而不見。

網民籲報警：不可以縱容

影片引起網民關注，形容行乞活動「進軍MTR」、「上次返深圳搭地鐵，有個乞兒揸住張微信qr code叫我畀錢」、「殺到來？」。也有網民認為需要報警，「一定唔可以縱容，唔係以後地鐵會烏煙瘴氣！」、「拍片後應該即刻搵地鐵職員投訴！」。

另有網民聲稱多次目擊相關情況，指該名老伯經常在港鐵中環站無付款「跳閘」，然後進入車廂「行乞」，質疑職員為何沒有處理，「點解會畀佢入到嚟？」。不過亦有網民認為應體諒，「行乞係迫不得已，請拿出同情心」。

網民認為不應容忍車廂內行乞的行為，呼籲即時報警或通知港鐵職員。（影片截圖）

公眾地方行乞可罰款及監禁

根據《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，第1或第2次定罪可處2,000元罰款及監禁1個月；第3次或其後定罪，可處2,000元罰款及監禁12個月。

而根據《香港鐵路附例》第29條，任何人不得在鐵路處所內索取施捨或任何形式利益，違者最高可被罰款港幣5,000元。