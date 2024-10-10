仁愛堂免費中醫針灸治療　紓緩癌症康復者化療電療不適｜附詳情

為幫助癌症康復者紓緩由癌症治療引起的副作用，例如：疲憊、食慾不振等，仁愛堂推出「中醫紓緩癌症不適服務計劃」，提供免費針灸治療服務，預計可幫助有需要的癌症康復者進行超過1,000次針灸治療。



仁愛堂承蒙信善紫闕玄觀有限公司贊助開展「仁愛堂中醫紓緩癌症不適服務計劃」，參加者可於8星期內接受5次免費針灸治療。（仁愛堂提供）

仁愛堂承蒙信善紫闕玄觀有限公司贊助開展「仁愛堂中醫紓緩癌症不適服務計劃」，幫助有經濟困難的癌症康復者接受免費針灸治療服務，合資格的癌症康復者可於仁愛堂4間中醫中心接受免費針灸治療服務，幫助他們固本培元、改善生活質素。

獲批核的參加者可於8星期內接受5次免費針灸治療。完成首5次治療後，參加者須經中醫師進行評估，如被評為有需要接受進一步治療，將可獲額外免費針灸治療（上限20次），計劃名額有限，現已接受報名。

參加者為18歲以上，於60個月內完成抗癌藥物治療/放射治療之癌症康復者。（仁愛堂提供）

計劃對象：



●18歲或以上

●香港永久性居民

●於60個月內完成抗癌藥物治療/放射治療之癌症康復者*

●生命表徵及臨床狀況適合針灸者

*申請者須提供最近一次腫瘤科覆診證明或其他有效證明

計劃流程



●遞交申請

●行政人員會致電合適者接受中醫師初步評估

經中醫師評估適合進行針灸治療之參加者，會獲安排於以下其中一個地點接受治療：



●仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心 - 屯門啟民徑18號仁愛堂賽馬會社區及體育中心地下（新墟街市側）

●仁愛堂大埔綜合中醫中心 - 大埔靖遠街55號地舖

●仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心 - 葵芳葵義路15號葵芳閣G地舖

●仁愛堂楊素梅中醫中心 - 何文田佛光街80號何文田廣場2樓229號舖

只接受網上申請（請掃以下二維碼）



查詢熱線：2655 7757